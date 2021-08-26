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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 26 » 14:50:11

Работал на ФСБ: за госизмену будут судить 22-летнего жителя Житомирской области

Сегодня, 14:50:58 739 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работал на ФСБ: за госизмену будут судить 22-летнего жителя Житомирской области

 В Житомирской области будут судить 22-летнего жителя Бердичева, который работал на ФСБ России. Мужчину обвиняют в государственной измене. Об этом "Журналу Житомира" сообщила Житомирская областная прокуратура.
 

"По данным следствия, 22-летний житель города Бердичева, наладив контакт через интернет с представителем ФСБ России и вступив с ним в преступный сговор, длительное время, с января по апрель 202 года, получал и выполнял задачи, которые наносят вред обороноспособности и государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.


По информации прокуратуры, мужчина неоднократно фотографировал военные объекты, территорию полигона, здания, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений, входы и выходы помещений, в том числе аварийные и пожарные, общежития, в которых проживают военнослужащие, а также собирал частную информацию об их семьях.
 

"Всю информацию, фотографии передавал через интернет. За каждое задание получал на банковскую карточку соответствующую плату. За добросовестность его пригласили в Россию для прохождения спецподготовки и выдали деньги для оформления загранпаспорта", - добавили в ведомстве.


С момента задержания и до сих пор лицо находится под стражей. Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту совершения государственной измены (ч.1 ст. 111 УК Украины).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Дело будет рассматривать Бердичевский горрайонный суд.
Тэги: госизмена суд, шпион, фсб
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