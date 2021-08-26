Работал на ФСБ: за госизмену будут судить 22-летнего жителя Житомирской области

В Житомирской области будут судить 22-летнего жителя Бердичева, который работал на ФСБ России. Мужчину обвиняют в государственной измене. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
"По данным следствия, 22-летний житель города Бердичева, наладив контакт через интернет с представителем ФСБ России и вступив с ним в преступный сговор, длительное время, с января по апрель 202 года, получал и выполнял задачи, которые наносят вред обороноспособности и государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, мужчина неоднократно фотографировал военные объекты, территорию полигона, здания, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений, входы и выходы помещений, в том числе аварийные и пожарные, общежития, в которых проживают военнослужащие, а также собирал частную информацию об их семьях.
С момента задержания
"Всю информацию, фотографии передавал через интернет. За каждое задание получал на банковскую карточку соответствующую плату. За добросовестность его пригласили в Россию для прохождения спецподготовки и выдали деньги для оформления загранпаспорта", - добавили в ведомстве.
и до сих пор лицо находится под стражей. Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту совершения государственной измены (ч.1 ст. 111 УК Украины).
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Дело будет рассматривать Бердичевский горрайонный суд.