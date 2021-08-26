Работал на ФСБ: за госизмену будут судить 22-летнего жителя Житомирской области

"По данным следствия, 22-летний житель города Бердичева, наладив контакт через интернет с представителем ФСБ России и вступив с ним в преступный сговор, длительное время, с января по апрель 202 года, получал и выполнял задачи, которые наносят вред обороноспособности и государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.