Облился бензином и стрелял в полисменов: на Житомирщине спецназ задержал неадекватного мужчину

"Мужчина закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, которыми продолжал угрожать поджогом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома он выстрелил в их сторону. Пуля по касательной задела и повредила бронежилет инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Сам правоохранитель не пострадал", - информирует ГУ Нацполиции.

"Учитывая опасность, которую мужчина составлял и для себя, и для окружающих людей, следовало действовать осторожно и взвешенно. Поэтому КОРДовцы на протяжении более трех часов проводили переговоры с забаррикадированным в доме мужчиной, получив при этом необходимую информацию и сориентировавшись с дальнейшими действиями. Во время выполнения одной из договоренностей группа спецназовцев зашла в дом и мгновенно задержала хозяина. В результате операции никто из людей не пострадал. В доме изъят пистолет, предварительно, травматического действия", - прокомментировал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.