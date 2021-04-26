Облился бензином и стрелял в полисменов: на Житомирщине спецназ задержал неадекватного мужчину

В Житомирской области в ходе семейной ссоры мужчина облил комнату в доме и себя бензином и забаррикадировался, угрожая поджечь дом. Во время общения с полицейскими мужчина выстрелил в сторону правоохранителей. Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции, события разворачивались вечером 25 апреля в г. Коростень.
"Жительница г. Коростеня сообщила по спецлинии "102" о семейном конфликте с сожителем, в ходе которого мужчина прибегал к насилию, а затем облил комнату и себя горючим и стал угрожать поджогом. 40-летняя женщина уточнила, что, кроме нее и мужчины, в доме находятся трое детей в возрасте 11, 15 и 19 лет", - рассказывают правоохранители.
Пока полиция ехала на место происшествия, женщина и двое детей, 11 и 15 лет вышли из дома. В доме оставался еще один 19-летний сын женщины.
Отмечается, что полицейские зашли внутрь и попытались договориться с агрессивным мужчиной, однако он отказался общаться. Правоохранителям удалось вывести юношу из дома. После этого мужчина выстрелил в одного из полицейских.
"Мужчина закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, которыми продолжал угрожать поджогом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома он выстрелил в их сторону. Пуля по касательной задела и повредила бронежилет инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Сам правоохранитель не пострадал", - информирует ГУ Нацполиции.
Для задержания вооруженного правонарушителя в Коростене начали спецоперацию. На место происшествия прибыли спецназовцы КОРДа.
"Учитывая опасность, которую мужчина составлял и для себя, и для окружающих людей, следовало действовать осторожно и взвешенно. Поэтому КОРДовцы на протяжении более трех часов проводили переговоры с забаррикадированным в доме мужчиной, получив при этом необходимую информацию и сориентировавшись с дальнейшими действиями. Во время выполнения одной из договоренностей группа спецназовцев зашла в дом и мгновенно задержала хозяина. В результате операции никто из людей не пострадал. В доме изъят пистолет, предварительно, травматического действия", - прокомментировал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.
Сейчас 45-летний коростенец находится под стражей. Предварительная квалификация события - ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.
По действующему законодательству за указанное правонарушение предусмотрено наказание от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.