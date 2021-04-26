Двое подростков ради развлечения поджигали на Полевой мусорные баки и детские площадки. ВИДЕО

В Житомире правоохранители задержали двух парней, которые несколько недель поджигали на Полевой мусорные баки и детские площадки. Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, подростки устраивали поджоги ради развлечения.
"В течение длительного времени в полицию поступали сообщения коммунальных учреждений о возгорании мусора в баках и их повреждения во дворах многоквартирных домов в Житомире. В ночь с 24 на 25 апреля в микрорайоне Полевой полицейские пресекли попытку очередного поджога мусорного бака во дворе многоэтажки. Правоохранители заметили, как двое парней сначала набросали в бак бумагу, а затем бросили туда автомобильную шину и уже собирались поджечь", – информирует полиция.
Разоблаченными в противоправных деяниях оказались двое житомирян, 16-ти и 17-ти лет. Их доставили в районное управление полиции Житомира. О происшествии известили родителей.
Во время общения с полицейскими парни признали свою причастность к ряду подобных случаев. По словам подростков, таким образом они развлекались уже не один месяц. Также выяснилось, что они причастны и к поджогу игрового комплекса детской площадки в микрорайоне Полевая в начале апреля.
Сейчас проверяется информация о причастности парней и к другим аналогичным правонарушениям. Полиция проводит необходимые следственные действия в рамках предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.