Двое подростков ради развлечения поджигали на Полевой мусорные баки и детские площадки. ВИДЕО

"В течение длительного времени в полицию поступали сообщения коммунальных учреждений о возгорании мусора в баках и их повреждения во дворах многоквартирных домов в Житомире. В ночь с 24 на 25 апреля в микрорайоне Полевой полицейские пресекли попытку очередного поджога мусорного бака во дворе многоэтажки. Правоохранители заметили, как двое парней сначала набросали в бак бумагу, а затем бросили туда автомобильную шину и уже собирались поджечь", – информирует полиция.