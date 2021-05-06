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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 6 » 13:31:30

На Житомирщине женщина пробралась в чужой дом и украла с кухни несколько килограмм мяса

Сегодня, 13:50:30 585 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине женщина пробралась в чужой дом и украла с кухни несколько килограмм мяса

 На севере области в пгт Народичи задержали женщину, которая рыскала по домам в поисках наживы. В одном из домов воровка не нашла ценные вещи, поэтому прихватила с собой мясо. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"5 мая овручские полицейские установили и разыскали женщину, причастною к похищению продуктов питания из дома 81-летней жительницы Народичской громады. По словам бабушки, в то утро она возилась во дворе. Двери же в дом прикрыла, но не закрыла. В какой-то момент пенсионерка услышала скрип калитки, а когда обернулась, то увидела, как из ее двора выходит незнакомка. Однако остановить женщину не успела, а когда проверила хату, то обнаружила, что из ее кухни исчезли пакеты с мороженым мясом", - сообщили правоохранители.


По собранным свидетельствам, женщина вместе с подругами ездила на автомобиле марки Volkswagen и рыскала вблизи домов. В тот же день похожую машину правоохранители заметили и остановили по дороге от поселка. В транспортном средстве находились несколько женщин, в том числе 32-летняя коростенка, которая и совершила кражу. Также в салоне авто обнаружили похищенное из дома бабушки мясо.

Фото: ГУНП

Следователи полиции готовят материалы для сообщения женщине о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 185 (кража) УК. Законодательством подобные противоправные действия наказываются заключением на срок от 3 до 6 лет.

Полицейские проверяют причастность этих людей и к другим подобным кражам.
Тэги: Житомирщина, кража, Мясо
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