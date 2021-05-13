Банковский работник «отмывал» деньги, полученные с нелегальной продажи древесины – СБУ

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей коммерческого банка, который помогал нелегальным экспортерам древесины отмывать деньги.
"Служба безопасности Украины разоблачила заместителя руководителя отделения коммерческого банка Житомирщины. Он незаконно обслуживал фиктивные фирмы организаторов схемы экспорта за границу нелегально срубленной государственной древесины"
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По предварительным данным следствия, банковский чиновник открыл счета, в том числе валютные и оформил платежные карточки на ряд фиктивных коммерческих структур.
"Через них только в течение нескольких месяцев 2020 года дельцы "отмыли" более 2,5 миллиона гривен "грязной" выручки", - отмечает СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что незаконные экспортеры использовали подконтрольные счета для легализации и обналичивания нелегальной выручки.
"Деньги поступали от продажи за границу лесопродукции, полученной от незаконных порубок в государственных и коммунальных лесхозах Житомирской области", - добавляет спецслужба.
Замруководителю банка сообщено о подозрении по: ч. 1 ст. 366; ч. 1, 3 ст. 362; ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное следствие.