Подача деклараций, смена прописки и автоматическая регистрация ФОП: в «Дія» появились новые услуги

17 мая команда Минцифры во время Diia Summit 2.0 представила масштабное обновление "Дія" - более 10 новых электронных услуг.
В частности, отныне в "Дія"
возможно изменить место регистрации онлайн, добавили налоговую, электронные петиции, е-подпись в смартфоне, автоматическую регистрацию ФОП.
"Минцифра продолжает строить цифровое государство, создавая уникальные онлайн-сервисы и революционные проекты. К 2024 году планируем перевести 100% публичных услуг в онлайн. Любая услуга от государства будет доступна за несколько минут и не выходя из дома. А вместо десяти кабинетов - один портал - Дія"
, - сказал во время презентации Михаил Федоров, вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации.
Какие новые услуги доступны в Дія?
Изменение места регистрации онлайн
Нужна только ID-карта, 10-15 минут на заполнение заявления в Дія и онлайн-подтверждение владельца жилья. Услуга уже доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя. За год услугу масштабируют на всю страну. Кроме этого, появилась возможность регистрации права собственности.
Автоматическая регистрация ФОП
2 секунды для запуска бизнеса. Теперь открыть собственный бизнес можно автоматически онлайн, без участия госрегистратора. Заявка на ФОП прямиком в реестр физлиц-предпринимателей. 10-15 минут на заполнение заявления и менее 2 секунд на его обработку.
Уплата налогов и подача деклараций
Задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФОП, посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды - все это теперь можно сделать в Дія. Процесс подачи деклараций упростили: вместо двух страниц и более 30 полей (из которых нужно знать, где правильно заполнять) теперь достаточно ответить всего на 4 вопроса и внести сумму дохода для расчета единого налога. О граничных датах подачи деклараций и уплаты налогов будут напоминать соответствующие уведомления.
Дія.Підпис - электронная подпись в смартфоне
Подписывайте какие-либо документы, получайте госуслуги просто с телефона дома, в метро или во время утреннего кофе - бесплатно и в несколько кликов.
NFC-авторизация
Авторизуйтесь в Дія, приложив ID-карту к смартфону. 30 секунд и в приложение подтянутся все документы и сгенерируется электронная подпись.
Статический QR-код
Теперь не обязательно ксерить копии документов или заполнять бланки. Например, заселяясь в отель или оформляя кредит в банке. С помощью статического QR можно делиться необходимыми документами онлайн. Бизнесу не нужно делать техническую интеграцию и покупать оборудование - нужно в кабинете на портале Дія сгенерировать QR-код и распечатать его. Человек сканирует QR-код и дает согласие на шеринг документов. Важно, что компания не сможет требовать от клиента дополнительные копии документов и избыточные копии данных. Также в Дія можно увидеть историю шеринга: когда, сколько раз и с кем делились цифровыми копиями документов.
Новые строительные услуги
Автоматическая регистрация декларации о начале строительства и онлайн выдача строительного паспорта.
E-петиции
Украинцы смогут создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции на портале ВзаємоДія или в приложении Дія. Это первый этап введения электронной демократии в Украине.
Замена водительского и обновленный раздел "Штрафы"
Подать заявку на новое удостоверение в Дія можно за 5 минут. Также для тех, у кого есть водительское удостоверение, каждый час Дія будет обновлять раздел "Штрафы". Также будут доступны штрафы, выписанные патрульными. Если будут новые, то они сразу там появятся, а приложение отправит сообщение. За 5 дней до окончания срока оплаты Дія напомнит о неуплаченном штрафе.
Подача заявления на намерение получить льготную ипотеку для ВПЛ
Доступный кредит на жилье переселенцам, пострадавшим из-за российской оккупации в Крыму и агрессии на востоке Украины. Кредит - на 20 лет под 3% годовых. Заявление можно подать на портале Дія за 10 минут.
Уплата админсбора онлайн
Нужно будет навести камеру в Дія на QR-код у регистратора. Квитанция будет сформирована автоматически. 2 клика вместо 2 визитов! Доступна в Одессе, Хмельницком и Ровно, постепенно масштабируется на всю Украину.
Регистрация операторов мощностей рынка
Автоматизировали весь процесс - регистрация через портал Дія займет 1 минуту. Мощности рынка - это любое оборудование для производства, хранения или транспортировки пищевых продуктов. От пчеловодства, кафе или МАФа с мороженым до грузовиков-холодильников и торговых сетей супермаркетов. С сегодняшнего дня больше не нужно ездить по учреждениям, ходить в ЦНАП, носиться с пакетом документов или отправлять их заказными письмами.
Обновления уже доступны на портале
и в приложении.