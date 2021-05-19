ДТП в Житомире: водитель Chery проехал на красный свет и сбил пешеходов

19 мая на проспекте Мира в Житомире автомобиль Chery, проезжая на запрещающий сигнал светофора, сбил двух пешеходов.
Об этом сообщает Житомир.info
со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции. Правоохранители уточнили, что ДТП произошло около 12:50.
«На проспекте Мира, 3 на пешеходном переходе автомобиль Chery Tiggo, которым управлял 28-летний, проезжая на красный запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу»
, - рассказала пресс-офицер патрульной полиции.
В результате наезда пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу №2.
Фото: патрульная полиция