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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 19 » 13:47:24

ДТП в Житомире: водитель Chery проехал на красный свет и сбил пешеходов

Сегодня, 13:47:24 1123 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: водитель Chery проехал на красный свет и сбил пешеходов

 19 мая на проспекте Мира в Житомире автомобиль Chery, проезжая на запрещающий сигнал светофора, сбил двух пешеходов.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции. Правоохранители уточнили, что ДТП произошло около 12:50.

«На проспекте Мира, 3 на пешеходном переходе автомобиль Chery Tiggo, которым управлял 28-летний, проезжая на красный запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу», - рассказала пресс-офицер патрульной полиции.

В результате наезда пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу №2.

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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