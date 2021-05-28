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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Май » 28 » 14:42:29

В Житомире состоится концерт «Руки вверх»: ранее лидерам группы запретили въезд в Украину

Сегодня, 14:42:07 348 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире состоится концерт «Руки вверх»: ранее лидерам группы запретили въезд в Украину

 В соцсетях и на различных сайтах пестрят афиши концертного тура российской группы "Руки вверх", учасникам которой запрещен въезд в Украину после концертов в аннексированном Крыму.

Планируется, что 17 июня концерт состоится в Житомире и горожане уже раскупают недешевые билеты, стоимость которых доходит до 650 гривен.

Однако, есть нюанс: перед житомирянами выступать будет не солист "Руки вверх" Сергей Жуков, а совершенно другой артист.
 

"Песни исполняет вокалист, который беспрепятственно и законно может находиться на территории Украины, и который официально имеет право исполнять все песни, так как Сергею Жукову и его брату Михаилу запрещен въезд в Украину. Важно отметить, что шоу исполняется музыкантами вживую без использования фонограммы", – говорится в описании концерта.




Соответствующая пометка мелким шрифтом "Перший та єдиний в Україні офіційний виконавець" размещена и на афише.

Таким образом организаторы концертного тура и правообладатели, в обход запрета, продолжают зарабатывать на украинской публике.

Тэги: Житомир, руки вверх, концерт
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Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:56:23, Сегодня [Материал]

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