В Житомире состоится концерт «Руки вверх»: ранее лидерам группы запретили въезд в Украину

В соцсетях и на различных сайтах пестрят афиши концертного тура российской группы "Руки вверх", учасникам которой запрещен въезд в Украину после концертов в аннексированном Крыму
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Планируется, что 17 июня концерт состоится в Житомире и горожане уже раскупают недешевые билеты, стоимость которых доходит до 650 гривен.
Однако, есть нюанс: перед житомирянами выступать будет не солист "Руки вверх" Сергей Жуков, а совершенно другой артист.
"Песни исполняет вокалист, который беспрепятственно и законно может находиться на территории Украины, и который официально имеет право исполнять все песни, так как Сергею Жукову и его брату Михаилу запрещен въезд в Украину. Важно отметить, что шоу исполняется музыкантами вживую без использования фонограммы", – говорится в описании концерта.
Соответствующая пометка мелким шрифтом "Перший та єдиний в Україні офіційний виконавець"
размещена и на афише.
Таким образом организаторы концертного тура и правообладатели, в обход запрета, продолжают зарабатывать на украинской публике.