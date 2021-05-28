В Египте погиб экс-глава украинской разведки Виктор Гвоздь

В Египте 28 мая вблизи города Дахаб во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю. Мужчина умер в больнице, сообщает "Обозреватель
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Инцидент произошел утром пятницы. Бывший глава СВР увлекался дайвингом и ездил с этим хобби по миру. Украинцу было 62 года.
Предварительно, Гвоздь погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли мужчину, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Врачи констатировали смерть украинца.
Сообщается, что Гвоздь вместе с женой якобы находился на отдыхе в Египте в отеле Jaz Dahabeya Dahab.
Отель, где предварительно отдыхала семья
Точная причина смерти мужчины станет известной после вскрытия тела.
Гвоздь руководил Службой внешней разведки с 27 февраля 2014 года. Он был уволен указом пятого президента Петра Порошенко 29 апреля 2016-го.
Гвоздь был генерал-лейтенантом запаса, кадровым разведчиком и доктором военных наук. Службу на различных командных и штабных должностях он начал с 1981 года.
В 1993-1995 годах принимал участие в миротворческих операциях ООН на территории бывшей Югославии. Был атташе по обороне при посольстве Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, заместителем начальника военно-дипломатического управления Минобороны, членом делегации страны в Совете Безопасности ООН, служил в СБУ.
Награжден орденом "За заслуги" III степени.
Фото: Facebook / Victor Hvozd