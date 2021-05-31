В ужасном ДТП на Житомирщине пострадали три человека, среди них – 6-месячный младенец. ФОТО

В Житомирской области в результате столкновения автомобилей Ford и Volkswagen травмы получили три человека, среди них - 6-месячный мальчик.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области, ДТП произошло 30 мая на 231 км автодороги Киев-Ковель, вблизи села Лопатичи.
"На дороге столкнулись Volkswagen Transporter под управлением 51-летнего жителя Ровенской области, который двигался в направлении г. Ковеля и Ford C-Max под управлением 29-летнего жителя Ровенской области, который двигался навстречу. В результате ДТП травмы получили 45-летняя пассажирка Volkswagen, водитель Ford и его 6-месячный сын", - говорится в сообщении.
Травмированных доставили в Олевскую районную больницу для оказания помощи. Предварительно, жизни пострадавших угрозы нет.
"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины"
, - добавляет полиция.
Фото: патрульная полиция