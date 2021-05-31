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В ужасном ДТП на Житомирщине пострадали три человека, среди них – 6-месячный младенец. ФОТО

Сегодня, 11:26:19 1098 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ужасном ДТП на Житомирщине пострадали три человека, среди них – 6-месячный младенец. ФОТО

 В Житомирской области в результате столкновения автомобилей Ford и Volkswagen травмы получили три человека, среди них - 6-месячный мальчик.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, ДТП произошло 30 мая на 231 км автодороги Киев-Ковель, вблизи села Лопатичи.
 

"На дороге столкнулись Volkswagen Transporter под управлением 51-летнего жителя Ровенской области, который двигался в направлении г. Ковеля и Ford C-Max под управлением 29-летнего жителя Ровенской области, который двигался навстречу. В результате ДТП травмы получили 45-летняя пассажирка Volkswagen, водитель Ford и его 6-месячный сын", - говорится в сообщении.




Травмированных доставили в Олевскую районную больницу для оказания помощи. Предварительно, жизни пострадавших угрозы нет.

"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - добавляет полиция.




Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирщина, дтп
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