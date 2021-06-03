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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 3 » 08:42:24

Земельный скандал возле Богунского карьера: житомиряне встретились с владельцем участка

Сегодня, 08:42:24 777 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Земельный скандал возле Богунского карьера: житомиряне встретились с владельцем участка

 Жители окраины Житомира, которые выступали против строительства возле Богунского карьера, 2 июня встретились с собственником земельного участка.

Участок вблизи леса и водоема уже полностью огорожен, на территории - охрана, с одной стороны уже начали копать, передает издание Житомир инфо.
 

«Здравствуйте, уважаемые люди. Я Агеев Платон Константинович, я приобрел эту территорию в феврале этого года. Если вы - жители массива и хотите, чтобы я предоставил вам отчет о действиях на земле, то я хочу соответствующих действий от вас. Каждый из вас, пожалуйста, отчитайтесь за свою частную территорию. Я увидел эту территорию на «Авториа» год назад, я подсобирал денег и приобрел три участка у трех разных людей. Участки принадлежат моей жене, нашей семье. Что здесь будет строиться или нет - это лично мое дело. Вы хотели узнать, почему я перегородил ставок, подъезд? Я не перегородил, там законные 25 метров от воды. Вы хотели узнать, почему пожарным перекрывается дорога? Пожарные сказали, что вопросов нет, я договорился с ними, что я очищу тот кустарник, с которым вы как громада не сделали ничего, сделаю сюда дорогу, по которой и вы будете ехать», - обратился к жителям массива владелец участка Платон Агеев.

 

Жители и владелец земельного участка договориться не смогли.





Чтобы разобраться в ситуации, на встречу приехали депутаты Житомирского районного совета. Приглашали и представителей Госгеокадастра, однако никто не появился. Депутаты райсовета измерили расстояние от забора до карьера, которая должна составлять не менее 25 метров. После замеров депутаты объявили, что расстояние от воды - 19 метров. Впрочем владелец отметил: это разлив, и после падения уровня воды расстояние будут соответствовать нормам.
 

«Есть заявления от жителей района, там около 200 подписей, поэтому мы сделали совместное выездное заседание Житомирского районного совета совместно с территориальной громадой для того, чтобы разобраться в ситуации, сделать запросы в различные контролирующие органы, сделать замеры. Когда мы получим результаты, мы обобщим это и будем общаться с владельцем, призывая на диалог, конструктив и недопущение столкновения между владельцем и населением. Мы сегодня увидели, что у владельца есть документы на земельные участки, он их купил, они сегодня в ЛКХ, это не предусматривает капитальной застройки, мы говорим владельцу. Пытаемся донести, что, пока он не упорядочит документы и не сделает детальный план территории, он не имеет права этого делать», - прокомментировал председатель Житомирского районного совета Александр Блощинский.

 

Фото: Житомир инфо

По словам председателя районного совета, депутаты продолжат разбираться в ситуации, а следующее выездное заседание проведут после того, как получат ответы от Госгеокадастра и экологической инспекции.

Напомним, на окраине Житомира возле Богунского карьера начали возводить строительный забор. Местные жители забеспокоились, ведь будущая застройка перегородит прибрежную зону и дорогу, ведущую в парк и к памятнику Холокоста.
Тэги: застройка, Житомир, Богунский карьер
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 08:55:30, Сегодня [Материал]

Владелец прав, он приобрел их совершенно законно. Вопросы нужно задавать продажным чиновникам которые выделили эти участки, и кто подписывал документы.
fg
2 Василий (fg)   • 09:32:48, Сегодня [Материал]

25 метров ну хорошо, а то что эта дорога ведет на весь пляж что в лесу. Как людям туда добираться? Или и то тоже его?
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 09:39:22, Сегодня [Материал]

Одвічна проблема: людина купляє засрану територію і починає приводити її до ладу, а біомаса, яка там відпочивала (засерала, у нас це синоніми) територію не хоче віддавати.
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