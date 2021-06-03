Земельный скандал возле Богунского карьера: житомиряне встретились с владельцем участка

«Здравствуйте, уважаемые люди. Я Агеев Платон Константинович, я приобрел эту территорию в феврале этого года. Если вы - жители массива и хотите, чтобы я предоставил вам отчет о действиях на земле, то я хочу соответствующих действий от вас. Каждый из вас, пожалуйста, отчитайтесь за свою частную территорию. Я увидел эту территорию на «Авториа» год назад, я подсобирал денег и приобрел три участка у трех разных людей. Участки принадлежат моей жене, нашей семье. Что здесь будет строиться или нет - это лично мое дело. Вы хотели узнать, почему я перегородил ставок, подъезд? Я не перегородил, там законные 25 метров от воды. Вы хотели узнать, почему пожарным перекрывается дорога? Пожарные сказали, что вопросов нет, я договорился с ними, что я очищу тот кустарник, с которым вы как громада не сделали ничего, сделаю сюда дорогу, по которой и вы будете ехать», - обратился к жителям массива владелец участка Платон Агеев.
«Есть заявления от жителей района, там около 200 подписей, поэтому мы сделали совместное выездное заседание Житомирского районного совета совместно с территориальной громадой для того, чтобы разобраться в ситуации, сделать запросы в различные контролирующие органы, сделать замеры. Когда мы получим результаты, мы обобщим это и будем общаться с владельцем, призывая на диалог, конструктив и недопущение столкновения между владельцем и населением. Мы сегодня увидели, что у владельца есть документы на земельные участки, он их купил, они сегодня в ЛКХ, это не предусматривает капитальной застройки, мы говорим владельцу. Пытаемся донести, что, пока он не упорядочит документы и не сделает детальный план территории, он не имеет права этого делать», - прокомментировал председатель Житомирского районного совета Александр Блощинский.