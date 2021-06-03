Земельный скандал возле Богунского карьера: житомиряне встретились с владельцем участка

«Здравствуйте, уважаемые люди. Я Агеев Платон Константинович, я приобрел эту территорию в феврале этого года. Если вы - жители массива и хотите, чтобы я предоставил вам отчет о действиях на земле, то я хочу соответствующих действий от вас. Каждый из вас, пожалуйста, отчитайтесь за свою частную территорию. Я увидел эту территорию на «Авториа» год назад, я подсобирал денег и приобрел три участка у трех разных людей. Участки принадлежат моей жене, нашей семье. Что здесь будет строиться или нет - это лично мое дело. Вы хотели узнать, почему я перегородил ставок, подъезд? Я не перегородил, там законные 25 метров от воды. Вы хотели узнать, почему пожарным перекрывается дорога? Пожарные сказали, что вопросов нет, я договорился с ними, что я очищу тот кустарник, с которым вы как громада не сделали ничего, сделаю сюда дорогу, по которой и вы будете ехать», - обратился к жителям массива владелец участка Платон Агеев.