Застройка Богунского карьера: на скандальных участках Госгеокадастр выявил нарушения

«На сегодняшний день есть выводы контролирующего органа Госгеокадастра, который отвечает за контроль соблюдения земельного законодательства и целевого использования земельных участков. Поскольку у людей был информационный вакуум, я донес до людей эту информацию. Соответствующие нарушения были озвучены - это около 8,5 соток огражденных земель, на которые отсутствуют правовые документы. Также здесь происходит застройка без изменения целевого назначения. В дальнейшем есть предписание Госгеокадастра, которое должен выполнить владелец этих земельных участков, устранить нарушения. Есть установленный срок - 26 июля», - рассказывает Александр Мищенко.

«Вот они создали комиссию, теперь я так понимаю мне выпишут штраф за незаконный захват земли и еще чего-то, потом дело передается в суд. Я в свою очередь не видел никаких документов, ни на одной из комиссий ни я, ни моя жена не были, мы в этом балагане не участвуем. Они кучкой людей собрались и пытаются забрать мою землю», - говорит владелец участка Платон Агеев.

«Дальше мы, как депутаты, будем контролировать этот процесс, чтобы в соответствии выполнялись предписания. В случае невыполнения будут повторные предписания, штрафы. Насколько мне известно, они могут обращаться в правоохранительные органы», - отметил Александр Мищенко.



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