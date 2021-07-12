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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 12 » 13:50:00

Застройка Богунского карьера: на скандальных участках Госгеокадастр выявил нарушения

Сегодня, 13:50:00 1419 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Застройка Богунского карьера: на скандальных участках Госгеокадастр выявил нарушения

 Жители Житомира, которые выступали против строительства возле Богунского карьера, снова собрались, чтобы услышать результаты проверки от Госгеокадастра.

По словам депутата Житомирского районного совета Александра Мищенко, контролирующий орган обнаружил многочисленные нарушения, передает издание Житомир инфо.
 

«На сегодняшний день есть выводы контролирующего органа Госгеокадастра, который отвечает за контроль соблюдения земельного законодательства и целевого использования земельных участков. Поскольку у людей был информационный вакуум, я донес до людей эту информацию. Соответствующие нарушения были озвучены - это около 8,5 соток огражденных земель, на которые отсутствуют правовые документы. Также здесь происходит застройка без изменения целевого назначения. В дальнейшем есть предписание Госгеокадастра, которое должен выполнить владелец этих земельных участков, устранить нарушения. Есть установленный срок - 26 июля», - рассказывает Александр Мищенко.


Владелец участка в свою очередь уверяет, никакие письма по проверке не получал.
 

«Вот они создали комиссию, теперь я так понимаю мне выпишут штраф за незаконный захват земли и еще чего-то, потом дело передается в суд. Я в свою очередь не видел никаких документов, ни на одной из комиссий ни я, ни моя жена не были, мы в этом балагане не участвуем. Они кучкой людей собрались и пытаются забрать мою землю», - говорит владелец участка Платон Агеев.


Прийти к компромиссу жители и владелец земельного участка не смогли. По словам Александра Мищенко, далее депутаты продолжат разбираться в этой ситуации.
 

«Дальше мы, как депутаты, будем контролировать этот процесс, чтобы в соответствии выполнялись предписания. В случае невыполнения будут повторные предписания, штрафы. Насколько мне известно, они могут обращаться в правоохранительные органы», - отметил Александр Мищенко.


Предыстория


На окраине Житомира возле Богунского карьера начали возводить строительный забор. Местные жители забеспокоились, ведь будущая застройка перегородит прибрежную зону и дорогу.

В начале июня владелец земельных участков встретился с местными жителями.
Тэги: Житомир, Богунский карьер, застройка
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:21:27, Сегодня [Материал]

масштабно....
правда "предписание" где-то в пути затерялось.....
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