У Богунского карьера застраивают прибрежную зону: житомиряне возмущены

На окраине Житомира возле Богунского карьера начали возводить строительный забор. Местные жители забеспокоились, ведь будущая застройка перегородит прибрежную зону и дорогу общего пользования, ведущую в парк и к памятнику Холокоста.
Вечером 24 мая несколько десятков жителей собрались на месте застройки, чтобы обсудить этот вопрос, информирует Житомир инфо
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«Лесоводы наставили лавочек, сделали парковую зону и как туда заехать? Будем дороги перекрывать. Вот там на берегу построили еще, мы обращались к депутатам и ничего. Владелец загородил и сказал, что будем ходить и купаться. А сейчас, что он сделал? Загородился, завел собак и не подойти»
«В пятницу-субботу я узнала, что начали возводить забор. Я пришла и сняла на видео. Меня возмущает не то, что здесь должны строиться, а то, что дорогу, по которой люди в лес и на карьер ходили, должны загородить, будет частная собственность, а людям, чтобы попасть в лес, нужно обходить тридевять земель. Так же у нас на карьере сделали мостик, чтобы пожарные смогли заезжать и набирать воду. Теперь пожарная машина там не заедет. Там на дороге уже сделали дырки и будет там забор», - рассказывает местная жительница Анна.
, - добавляет местная жительница Надежда.
Владельца территории или его представителей на встрече не было, однако жителям удалось связаться с ним по телефону. Владелец земельного участка сообщил, что он за границей и предложил жителям вызвать полицию, чтобы законность проверяли правоохранительные органы. В итоге, жители предложили встретиться с владельцем, когда он вернется в Украину.
Фото: соцсети
Одна часть участка находится в собственности города, другая - в Олиевской территориальной громаде. Это сообщили депутаты, которые приехали на встречу с жителями.
«Есть право собственности на земельный участок 12 соток для ведения личного крестьянского хозяйства. Из данных реестра прав документация была разработана в 2009 году. Также есть данные, что в 2021 году в феврале данный участок был продан. Это все данные, которые есть по публичном кадастре. Если присмотреться на расположение земельного участка, он находится 12 метров рядом с Богунским карьером. Также еще один земельный участок 3 метра с водоемом и они перегораживают проезжую часть»
, - сообщил депутат Житомирского районного совета Александр Мищенко.
«В настоящее время эти участки не перешли в собственность Олиевского сельского совета. Эти земли выделял Житомирский районный совет, то есть мы, как Олиевский сельсовет, Каменский отношение к ним никакого не имеем. Для того, чтобы здесь что-то строить, хозяину нужно сделать детальный план, с которым он должен обратиться к Олиевскому сельскому совету. Мы не в праве запрещать ставить забор, у него есть акты», - сказал депутат Олиевской сельской территориальной громады Виктор Скоковский.
Жители вместе с депутатами решили обратиться к Госгеокадастру и правоохранительным органам, чтобы те проверили законность строительства на этом участке.
Фото: Житомир инфо