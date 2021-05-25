У Богунского карьера застраивают прибрежную зону: житомиряне возмущены

«В пятницу-субботу я узнала, что начали возводить забор. Я пришла и сняла на видео. Меня возмущает не то, что здесь должны строиться, а то, что дорогу, по которой люди в лес и на карьер ходили, должны загородить, будет частная собственность, а людям, чтобы попасть в лес, нужно обходить тридевять земель. Так же у нас на карьере сделали мостик, чтобы пожарные смогли заезжать и набирать воду. Теперь пожарная машина там не заедет. Там на дороге уже сделали дырки и будет там забор», - рассказывает местная жительница Анна.