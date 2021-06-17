Норвежская компания поможет Житомиру улучшить образовательный процесс в детсадах и школах

Норвежская образовательная организация Dibber, внедряющая инклюзивную модель обучения для детей, намерена сотрудничать с Житомиром. Об этом на своей странице в соцсети сообщил городской голова Сергей Сухомлин
.
"Общались с представителями норвежской компании Dibber. Планируем сотрудничество в сфере образования. Фирма имеет много садиков и школ в Норвегии, Швеции, Латвии ... В общем - более полутысячи учебных центров и школ в 7 странах мира, где работают под разными брендами"
, - написал Сухомлин.
Dibber внедряет модель обучения для детей по опыту Норвегии. А как известно, принцип образования в скандинавских странах признан одним из лучших.
По словам мэра, компания также адаптирует модель обучения под местные нужды страны или города и, что важно, - учит педагогов.
"Dibber готов работать с Житомиром. Это может быть и программа для наших уже существующих общеобразовательных школ, и новое частное учебное заведение, и садики для детей с инвалидностью. Инклюзивность - в приоритете. Начальный этап уже запустили! Договорились с представителями Dibber, что сначала расскажем как образование работает у нас (на примере конкретного садика и школы), и будем ждать качественные предложения", - резюмировал Сергей Сухомлин.
Фото: Facebook / Сергій Сухомлин