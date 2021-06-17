Норвежская компания поможет Житомиру улучшить образовательный процесс в детсадах и школах

"Dibber готов работать с Житомиром. Это может быть и программа для наших уже существующих общеобразовательных школ, и новое частное учебное заведение, и садики для детей с инвалидностью. Инклюзивность - в приоритете. Начальный этап уже запустили! Договорились с представителями Dibber, что сначала расскажем как образование работает у нас (на примере конкретного садика и школы), и будем ждать качественные предложения", - резюмировал Сергей Сухомлин.