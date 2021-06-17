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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Июнь » 17 » 08:38:07

Норвежская компания поможет Житомиру улучшить образовательный процесс в детсадах и школах

Сегодня, 08:38:07 262 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Норвежская компания поможет Житомиру улучшить образовательный процесс в детсадах и школах

 Норвежская образовательная организация Dibber, внедряющая инклюзивную модель обучения для детей, намерена сотрудничать с Житомиром. Об этом на своей странице в соцсети сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

"Общались с представителями норвежской компании Dibber. Планируем сотрудничество в сфере образования. Фирма имеет много садиков и школ в Норвегии, Швеции, Латвии ... В общем - более полутысячи учебных центров и школ в 7 странах мира, где работают под разными брендами", - написал Сухомлин.

Dibber внедряет модель обучения для детей по опыту Норвегии. А как известно, принцип образования в скандинавских странах признан одним из лучших.

По словам мэра, компания также адаптирует модель обучения под местные нужды страны или города и, что важно, - учит педагогов.
 

"Dibber готов работать с Житомиром. Это может быть и программа для наших уже существующих общеобразовательных школ, и новое частное учебное заведение, и садики для детей с инвалидностью. Инклюзивность - в приоритете. Начальный этап уже запустили! Договорились с представителями Dibber, что сначала расскажем как образование работает у нас (на примере конкретного садика и школы), и будем ждать качественные предложения", - резюмировал Сергей Сухомлин.




 

Фото: Facebook / Сергій Сухомлин
Тэги: норвежцы, образование, Житомир
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