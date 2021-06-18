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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 18 » 10:46:56

Живодеру, который выбросил щенка из окна 3-го этажа, сообщили о подозрении

Сегодня, 10:46:56 262 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Живодеру, который выбросил щенка из окна 3-го этажа, сообщили о подозрении

Мужчине, который в Житомире с третьего этажа выбросил пятимесячного щенка, сообщено о подозрении. По данным следствия, жестоко обошелся с животным 27-летний житомирянин.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 2 июня этого года, около 18.00, выбросил пятимесячного щенка с балкона третьего этажа, потому что он раздражал лаем. В результате падения животное смертельно травмировалось, что подтверждено выводами государственной лаборатории ветеринарной медицины", - сообщила областная прокуратура.

Факт жестокого обращения молодого человека с животным вызвало возмущение и осуждение жителей дома, которые стали свидетелями трагического события и пытались спасти щенка.

В настоящее время досудебное расследование, которое проводит Житомирское райуправления полиции, продолжается.

Согласно Уголовному кодексу Украины, жестокое обращение с животным наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал "ЖЖ", на ул. Покровской, 133 из окна третьего этажа выбросили щенка. Животное не выжило.

Тэги: подозрение, жестокое обращение, Житомир, щенок
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Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 12:33:32, Сегодня [Материал]

Чортова алкашня. Краще б свою алкашку зкинув.
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