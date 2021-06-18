Живодеру, который выбросил щенка из окна 3-го этажа, сообщили о подозрении

Мужчине, который в Житомире с третьего этажа выбросил пятимесячного щенка, сообщено о подозрении. По данным следствия, жестоко обошелся с животным 27-летний житомирянин.



"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 2 июня этого года, около 18.00, выбросил пятимесячного щенка с балкона третьего этажа, потому что он раздражал лаем. В результате падения животное смертельно травмировалось, что подтверждено выводами государственной лаборатории ветеринарной медицины", - сообщила областная прокуратура.



Факт жестокого обращения молодого человека с животным вызвало возмущение и осуждение жителей дома, которые стали свидетелями трагического события и пытались спасти щенка.



В настоящее время досудебное расследование, которое проводит Житомирское райуправления полиции, продолжается.



Согласно Уголовному кодексу Украины, жестокое обращение с животным наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.



Как сообщал "ЖЖ", на ул. Покровской, 133 из окна третьего этажа выбросили щенка. Животное не выжило.