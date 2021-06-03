В Житомире супруги выбросили щенка из окна 3-го этажа: собака умерла. ВИДЕО

В Житомире зафиксировали очередной факт жестокого обращения с животными, на этот раз со смертельным исходом. 2 июня на ул. Покровской, 133 супруги, которые по словам свидетелей происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, выбросили из окна третьего этажа щенка. Животное не выжило.
Об инциденте в соцсети сообщила житомирянка Вера Грищенко
. Говорится, что собаку выбросили из окна якобы потому, что она не вовремя сходила в туалет.
"Неадекватные хозяева в глубоко пьяном состоянии вчера на Крошне выкинули своего питомца, за то что она не вовремя сходила в туалет. По словам соседей недавно был совершенно другой щенок, до этого летало 4 кошки", – рассказала женщина.
На место происшествия была вызвана полиция. По фактам жестокого обращения с животными написали заявление.
Щенка срочно забрали в клинику. У него были выбиты зубы, переломаны пальцы на задней лапе, сильные ушибы грудной и брюшной полости.
Сегодня стало известно, что собака умерла.
Полиция начала расследование
"Предварительно, правоохранители установили причастность к совершению правонарушения 27-летнего житомирянина, жителя этого же многоквартирного дома. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия, предварительная правовая квалификация которой - ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. С мужчиной сейчас общаются правоохранители", - информирует полиция Житомирской области.
Законодательством за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.