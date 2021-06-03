В Житомире супруги выбросили щенка из окна 3-го этажа: собака умерла. ВИДЕО

"Неадекватные хозяева в глубоко пьяном состоянии вчера на Крошне выкинули своего питомца, за то что она не вовремя сходила в туалет. По словам соседей недавно был совершенно другой щенок, до этого летало 4 кошки", – рассказала женщина.