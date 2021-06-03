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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 3 » 11:40:25

В Житомире супруги выбросили щенка из окна 3-го этажа: собака умерла. ВИДЕО

Сегодня, 11:40:19 1122 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире супруги выбросили щенка из окна 3-го этажа: собака умерла. ВИДЕО

 В Житомире зафиксировали очередной факт жестокого обращения с животными, на этот раз со смертельным исходом. 2 июня на ул. Покровской, 133 супруги, которые по словам свидетелей происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, выбросили из окна третьего этажа щенка. Животное не выжило.

Об инциденте в соцсети сообщила житомирянка Вера Грищенко. Говорится, что собаку выбросили из окна якобы потому, что она не вовремя сходила в туалет.
 

"Неадекватные хозяева в глубоко пьяном состоянии вчера на Крошне выкинули своего питомца, за то что она не вовремя сходила в туалет. По словам соседей недавно был совершенно другой щенок, до этого летало 4 кошки", – рассказала женщина.





На место происшествия была вызвана полиция. По фактам жестокого обращения с животными написали заявление.

Щенка срочно забрали в клинику. У него были выбиты зубы, переломаны пальцы на задней лапе, сильные ушибы грудной и брюшной полости.



Сегодня стало известно, что собака умерла.
 

Полиция начала расследование

 

"Предварительно, правоохранители установили причастность к совершению правонарушения 27-летнего житомирянина, жителя этого же многоквартирного дома. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия, предварительная правовая квалификация которой - ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. С мужчиной сейчас общаются правоохранители", - информирует полиция Житомирской области.


Законодательством за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет. 
Тэги: собака, жестокое обращение, Житомир, щенок
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Комментариев: 1
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 19:31:12, Сегодня [Материал]

все эти защитники животных каждый день едят трупы других животных. это все что нужно знать о них. собаку хоть не сожрали. радуйтесь!
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