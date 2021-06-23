В Житомире грузовик провалился в помещение паба: владелец заведения назвал причину. ФОТО

"Там было затекание из асфальтового покрытия, и мы наняли подрядчика, который должен переложить сверху асфальт, чтобы воду отвести, - говорит Евгений Яремчук. - В процессе работы подрядчика произошло ЧП. Подрядчик за свой счет в ближайшее время все исправит, восстановит и поставит столбики при въезде, чтобы туда не заезжали автомобили".

"Документация, которую получило ОСМД на нарушение благоустройства, есть, - говорит Константин Пидпокровный. - Карточка-привязка есть, разрешительные документы на проведение работ также. Подрядчик совместно с заказчиком должны устранить этот провал. Заказчиком и исполнителем работ была управляющая компания. Городской совет только предоставил карточку на то, что мы позволяем нарушать на этой территории асфальтобетонное покрытие. Бюджетные средства не тратились и коммунальные предприятия не задействовали для проведения работ".