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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 23 » 15:55:55

В Житомире грузовик провалился в помещение паба: владелец заведения назвал причину. ФОТО

Вчера, 15:55:54 3780 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире грузовик провалился в помещение паба: владелец заведения назвал причину. ФОТО

 19 июня в Житомире на площади Соборной под асфальт провалился грузовик. Вечером того же дня его с помощью автокрана достали.

Как сообщает "Суспільне", грузовик привез асфальт для ремонта придомовой территории на улице Победы, 1. Он провалился в помещение на цокольном этаже многоэтажки. Помещение находится в собственности паба "Шульц".



По словам совладельца заведения питания Евгения Яремчука, комнаты, в которые упала машина, не использовались. Яремчук добавил, что провал возле дома на Соборной площади образовался из-за ремонтных работ на тротуаре.
 

"Там было затекание из асфальтового покрытия, и мы наняли подрядчика, который должен переложить сверху асфальт, чтобы воду отвести, - говорит Евгений Яремчук. - В процессе работы подрядчика произошло ЧП. Подрядчик за свой счет в ближайшее время все исправит, восстановит и поставит столбики при въезде, чтобы туда не заезжали автомобили".






Место провала сейчас ограждено. Руководитель городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный говорит, что разрешение на благоустройство этой территории получили представители ОСМД "Перемога", обслуживающее этот дом.
 

"Документация, которую получило ОСМД на нарушение благоустройства, есть, - говорит Константин Пидпокровный. - Карточка-привязка есть, разрешительные документы на проведение работ также. Подрядчик совместно с заказчиком должны устранить этот провал. Заказчиком и исполнителем работ была управляющая компания. Городской совет только предоставил карточку на то, что мы позволяем нарушать на этой территории асфальтобетонное покрытие. Бюджетные средства не тратились и коммунальные предприятия не задействовали для проведения работ".




Фото: Суспільне
Тэги: провал, Житомир, грузовик
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Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 19:18:01, Вчера [Материал]

Сидиш такий бухаєш в пабі а тобі бац і грузовічок по башці
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