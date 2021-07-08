За одну ночь на улицах Житомира поймали двоих пьяных водителей

В Житомире за прошедшую ночь инспекторы патрульной полиции задержали двух водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в пресс-службе патрульной полиции, одного из нарушителей задержали на улице Радоновой, другого - на Большой Бердичевской.
"За нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Ford. Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водителя транспортного средства ВАЗ с признаками опьянения патрульные обнаружили на улице Большой Бердичевской", - информирует полиция.
Как уточнили в патрульной полиции Житомирской области, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водители отказались в присутствии свидетелей.
На водителей правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, за что предусмотрено наказание в виде штрафа 17 000 гривен и лишение права управления сроком на 1 год.