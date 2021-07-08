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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 8 » 14:09:14

За одну ночь на улицах Житомира поймали двоих пьяных водителей

Вчера, 14:09:14 706 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За одну ночь на улицах Житомира поймали двоих пьяных водителей

 В Житомире за прошедшую ночь инспекторы патрульной полиции задержали двух водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщили "Журналу Житомира" в пресс-службе патрульной полиции, одного из нарушителей задержали на улице Радоновой, другого - на Большой Бердичевской.
 

"За нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Ford. Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водителя транспортного средства ВАЗ с признаками опьянения патрульные обнаружили на улице Большой Бердичевской", - информирует полиция.


Как уточнили в патрульной полиции Житомирской области, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водители отказались в присутствии свидетелей.

На водителей правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, за что предусмотрено наказание в виде штрафа 17 000 гривен и лишение права управления сроком на 1 год.
Тэги: Житомир, полиция, пьяный за рулем
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Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 21:23:42, Вчера [Материал]

А, сколько "договорились"? Жаль, такую инф не все знают...
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