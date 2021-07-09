Виновник смертельного ДТП в Прикарпатье не работает в полиции: новые подробности

В городке Яремче Ивано-Франковской области в ДТП погибла 32-летняя Елена Денисенко, дизайнер и спортсменка из Киева. Женщина ехала на мотоцикле на мотоконкурс, но в один момент на встречную полосу вылетел Volkswagen Touareg.
За рулем автомобиля, по предварительным данным
, находился 25-летний сотрудник полиции Житомирской области. Как выяснилось, мужчина покинул свою должность в конце 2018 года. Подробности трагедии сообщил Obozrevatel
.
Пьяный водитель вылетел на встречку
6 июля в 7:15 утра на улице Свободы в Яремче 25-летний водитель Volkswagen Touareg вылетел на встречную полосу, где сбил женщину на мотоцикле. Она погибла на месте.
По данным Национальной полиции, мужчина был пьян, в его крови обнаружили 1,19 промилле
. По словам очевидцев, водитель пытался покинуть место ДТП, но люди не дали ему этого сделать и задержали до приезда правоохранителей.
В сети также опубликовали фото паспорта водителя. Им оказался 25-летний Антонюк Сергей Русланович. Судя по декларации гражданина с аналогичными данными, он – выпускник Национальной академии внутренних дел. Работал следователем криминалистического отдела ГУ полиции Житомирской области, однако уволился
.
Как узнали СМИ, Антонюк якобы уже имел четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще он якобы замешан в уголовной истории.
Сергей Антонюк является сыном Руслана Антонюка, который был заместителем начальника экологической инспекции Житомирской области. В последнее время он работал начальником отдела экологического надзора экологической инспекции Полесского округа. Также в 2019 году трижды претендовал на должность директора Госпредприятия Народнического специализированного лесного хозяйства.
Была чемпионкой по джиу-джитсу и любила дизайн
Погибшая в аварии Елена Денисенко была из Киева, когда-то окончила гимназию института им. Драгоманова.
"Мы дружили с ней еще в гимназии. Она была очень веселым, открытым и светлым человеком. Вот о таких как она говорят: солнышко. Я весь вечер вчера проплакала, когда увидела сообщение о ее гибели. Она хорошо училась, хотя никогда не была зубрилкой. Как все подростки, могла волосы перекрасить. Но никогда не курила, не притрагивалась к алкоголю", – рассказала ее бывшая одноклассница.
Подруга Лены Алина говорит, что погибшая была дизайнером.
"Она очень хорошо рисовала. Могла нарисовать дизайн квартиры, создавала логотипы. Она очень много училась на разных курсах, вела свои проекты. В последнее время освоила создание анимационных роликов. У нее это здорово получалось, ей нравилось"
, – говорит Алина.
Елена ездила на мотоцикле, также водила машину.
"Сколько ее знала, она всегда ездила на автомобиле, была хорошим водителем. На мотоцикле она всегда ездила очень аккуратно, в шлеме, в защите. Кроме того, Лена занималась джиу-джитсу. Была чемпионкой Украины, получала медали в Испании. И всегда вела здоровый образ жизни", – рассказывает Алина.
У Елены остались родители, а также младший брат. Сейчас они выехали в Яремче, где занимаются оформлением документов. Женщина не была замужем, но в последний год состояла в отношениях. Все радовались за пару и считали, что наконец-то Лена нашла свою вторую половинку.