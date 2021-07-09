Виновник смертельного ДТП в Прикарпатье не работает в полиции: новые подробности

"Мы дружили с ней еще в гимназии. Она была очень веселым, открытым и светлым человеком. Вот о таких как она говорят: солнышко. Я весь вечер вчера проплакала, когда увидела сообщение о ее гибели. Она хорошо училась, хотя никогда не была зубрилкой. Как все подростки, могла волосы перекрасить. Но никогда не курила, не притрагивалась к алкоголю", – рассказала ее бывшая одноклассница.