Арсеній Пушкаренко: Президент підписав закон щодо підвищення пенсій «чорнобильцям»

«Президент підписав закон, що повертає ліквідаторам аварії на ЧАЕС частину пільг, відібраних попереднім парламентом, а також значно підвищує пенсії. Ми відновили справедливість, на яку заслуговують Герої, котрі рятували життя кожного з нас! Багатьох уже немає, і пам’ять про них буде вічна. Але для тих, хто з нами, ми повинні створити гідні умови забезпечення та лікувально-оздоровчих послуг», - відзначив один з ініціаторів законопроекту, Народний депутат України, фракція «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко з трибуни Верховної Ради.