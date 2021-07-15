Арсеній Пушкаренко: Президент підписав закон щодо підвищення пенсій «чорнобильцям»

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує розмір пенсії для постраждалих, внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (№4555).
За відповідний документ проголосували 297 народних депутатів. Оскільки цей законопроєкт був визначений як терміновий, він був невідкладно підписаний Президентом. Документ встановлює мінімальні розміри пенсії за інвалідністю та у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.
«Президент підписав закон, що повертає ліквідаторам аварії на ЧАЕС частину пільг, відібраних попереднім парламентом, а також значно підвищує пенсії. Ми відновили справедливість, на яку заслуговують Герої, котрі рятували життя кожного з нас! Багатьох уже немає, і пам’ять про них буде вічна. Але для тих, хто з нами, ми повинні створити гідні умови забезпечення та лікувально-оздоровчих послуг», - відзначив один з ініціаторів законопроекту, Народний депутат України, фракція «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко з трибуни Верховної Ради.
Так, розміри пенсії для І групи інвалідності не можуть бути нижчими 6000 гривень, для ІІ групи інвалідності – 4800 гривень, для ІІІ групи інвалідності та дітей з інвалідністю – 3700 гривень.
Окрім цього урегульовано питання забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Також запроваджено державну адресну допомогу до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях тощо, та внаслідок цього отримали інвалідність.
Положення закону про мінімальну пенсію та адресну допомогу набирали чинність з 1 липня 2021 року. Загалом закон вступить у дію з 1 січня 2022 року.
Під дію закону потрапляють більше 106 тисяч інвалідів-«чорнобильців» по всій Україні. Тільки на Житомирщині збільшення пенсій відчують майже 10 тисяч осіб з цієї категорії.
Додатково Арсеній Пушкаренко повідомив, що сьогодні в парламенті зареєстровано ще 10 законопроектів щодо поновлення пільг та покращення соціального захисту «чорнобильців». Адже ці питання вкрай актуальні для 1 мільйона 700 тис. людей.
Народний депутат нагадав, що у грудні країна відзначатиме День ліквідатора – людей, які перші дні, тижні, місяці у зведених загонах медиків, пожежників, міліціянтів, військових долали наслідки Чорнобильської катастрофи.
«Закликаю колег до цієї дати розглянути та ухвалити інші важливі законопроекти, спрямовані на підтримку чорнобильців. Зараз у роботі Комітету з питань соціальної політики 10 таких ініціатив»
, - підкреслив Арсеній Пушкаренко.
Пресслужба політичної партії "Слуга Народу"