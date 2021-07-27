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Лобовое столкновение на дороге Житомир-Выступовичи: трое взрослых и ребенок в больнице

Сегодня, 11:23:10 663 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лобовое столкновение на дороге Житомир-Выступовичи: трое взрослых и ребенок в больнице

 На автодороге М-21 в Житомирской области столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля около 19:00 вблизи с. Андреевка. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Accent, 42-летний житель Новой Боровой, двигаясь в направлении Черняхова, столкнулся со встречным автомобилем Opel Vectra под управлением 42-летнего жителя Коростеня", - говорится в сообщении.


Пострадали трое взрослых и ребенок


В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также пассажиры Opel Vectra: 42-летняя женщина и 9-летний мальчик, жители Коростенского района. Всех доставили в лечебные учреждения.

В настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
Тэги: дтп, Житомирщина
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