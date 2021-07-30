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В Житомире на перекрестке столкнулись три автомобиля: камеры «поймали» момент ДТП

Сегодня, 09:31:42 1225 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на перекрестке столкнулись три автомобиля: камеры «поймали» момент ДТП

 В Житомире на перекрестке проспекта Независимости и улицы Покровской столкнулись сразу 3 автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра.

"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии без пострадавших при участии легкового автомобиля Toyota, Volkswagen и Mitsubishi, произошедшей на перекрестке улицы Покровской и проспекта Независимости", - сообщила патрульная полиция.

Пострадавших лиц нет, повреждения получили лишь автомобили.



Как отмечают в полиции, движение транспорта на перекрестке не затруднено.

На водителя автомобиля Volkswagen и водителя Mitsubishi патрульные полицейские оформили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.

Момент аварии сняли камеры Городского информационного центра.
Тэги: дтп, Житомир
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