В Житомире на перекрестке столкнулись три автомобиля: камеры «поймали» момент ДТП

В Житомире на перекрестке проспекта Независимости и улицы Покровской столкнулись сразу 3 автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра.
"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии без пострадавших при участии легкового автомобиля Toyota, Volkswagen и Mitsubishi, произошедшей на перекрестке улицы Покровской и проспекта Независимости"
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Пострадавших лиц нет, повреждения получили лишь автомобили.
Как отмечают в полиции, движение транспорта на перекрестке не затруднено.
На водителя автомобиля Volkswagen и водителя Mitsubishi патрульные полицейские оформили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.
Момент аварии сняли камеры Городского информационного центра.