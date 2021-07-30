Реконструкцию рынка «Привокзальный»: полсотни предпринимателей могут остаться без собственного бизнеса

"Мы написали коллективные обращения к председателю городского совета, председателям бюджетной и земельной комиссии. Это была договоренность между двумя субъектами хозяйствования. Мы понимаем, что Георгию конкуренты не нужны, а помещения рынка он купил за свои деньги. Но что делать людям, которые там работали в течение 20 лет. Сейчас вопрос не к Георгию, а к городским властям. Чем власть может помочь предпринимателям, которых около 50. Эти люди годами работали и завоевывали авторитет перед жителями. Какие кстати тоже поддерживают нас", - рассказал местный предприниматель и представитель движения SaveФОП в Житомире Андрей Попов.

"Есть личное имущество, которое находится в аренде ООО "Захар". В настоящее время идет процесс реконструкции. Пока мы не можем вмешаться в этот процесс. Предприниматели обращались, чтобы обустроить альтернативный рынок в этом районе. Но пока такой возможности нет", - пояснила Светлана Ольшанская.

"Недалеко от рынка есть сквер или зеленая зона. Если смотреть на рынок, то он находится с правой стороны. Это земельный участок по адресу площадь Привокзальная, 6. Но когда появится торговый центр, его владелец, вероятно захочет сделать на месте этого сквера - автостоянку. А что же тогда нам делать? Если городской совет выделит нам этот земельный участок, мы готовы самостоятельно обустроить торговые точки в соответствии со всеми требованиями и нормами", - объясняет предприниматель Александр Житинский.