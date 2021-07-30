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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 30 » 16:59:04

Реконструкцию рынка «Привокзальный»: полсотни предпринимателей могут остаться без собственного бизнеса

Вчера, 16:59:04 1080 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкцию рынка «Привокзальный»: полсотни предпринимателей могут остаться без собственного бизнеса

 В Житомире около 50 предпринимателей могут остаться без собственного бизнеса из-за реконструкции "Привокзального" рынка.

Как пишет "Перший Житомирський", речь идет о том, что ООО "Захар", которое является владельцем рынка, выкупили лица близкие к депутату городского совета Годердзи Кварацхелия. По крайней мере в этом убеждают предприниматели, которые остались без собственных торговых точек на рынке. Ведь новый владелец решил на его месте построить современный торговый центр. А людям за несколько месяцев до того сообщили о выселении.

Предприниматели в очередной раз обивают пороги Житомирского городского совета и пишут обращения к чиновникам. Но пока безрезультатно.
 

"Мы написали коллективные обращения к председателю городского совета, председателям бюджетной и земельной комиссии. Это была договоренность между двумя субъектами хозяйствования. Мы понимаем, что Георгию конкуренты не нужны, а помещения рынка он купил за свои деньги. Но что делать людям, которые там работали в течение 20 лет. Сейчас вопрос не к Георгию, а к городским властям. Чем власть может помочь предпринимателям, которых около 50. Эти люди годами работали и завоевывали авторитет перед жителями. Какие кстати тоже поддерживают нас", - рассказал местный предприниматель и представитель движения SaveФОП в Житомире Андрей Попов.




По словам заместителя городского головы, чиновники уже разбирались с этим вопросом, впрочем решать проблему не так просто.
 

"Есть личное имущество, которое находится в аренде ООО "Захар". В настоящее время идет процесс реконструкции. Пока мы не можем вмешаться в этот процесс. Предприниматели обращались, чтобы обустроить альтернативный рынок в этом районе. Но пока такой возможности нет", - пояснила Светлана Ольшанская.




Действительно, предприниматели предложили депутатам выделить возле рынка "Привокзальный" новый земельный участок под социальный рынок, а они взамен готовы обустроить все необходимые условия и построить торговые точки.
 

"Недалеко от рынка есть сквер или зеленая зона. Если смотреть на рынок, то он находится с правой стороны. Это земельный участок по адресу площадь Привокзальная, 6. Но когда появится торговый центр, его владелец, вероятно захочет сделать на месте этого сквера - автостоянку. А что же тогда нам делать? Если городской совет выделит нам этот земельный участок, мы готовы самостоятельно обустроить торговые точки в соответствии со всеми требованиями и нормами", - объясняет предприниматель Александр Житинский.


В итоге предприниматели таки договорились с чиновниками о следующем: представители городского совета пообещали попытаться отсрочить процесс выселения предпринимателей и одновременно начать решать вопрос о предоставлении земельного участка под социальный рынок.
Тэги: Привокзальный рынок, предприниматели, Житомир
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:47:55, Вчера [Материал]

"Но что делать людям, которые там работали в течение 20 лет. Сейчас вопрос не к Георгию, а к городским властям. Чем власть может помочь предпринимателям, которых около 50. Эти люди годами работали и завоевывали авторитет перед жителями."

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