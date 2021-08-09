На Житомирщине водитель авто слетел с дороги и протаранил забор частного дома

В Житомирской области водитель машины не справился с управлением, слетел с дороги и остановился только во дворе частного дома. ДТП произошло на автомобильной дороге Выступовичи – Могилев-Подольский.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Этой ночью инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 190 километре автомобильной дороги Выступовичи – Могилев-Подольский произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Renault. Водитель автомобиля съехал с автомобильной дороги и, повредив забор, остановился во дворе частного дома", - говорится в сообщении.
Фото: патрульная полиция
Вследствие ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и обеспечили охрану места происшествия.