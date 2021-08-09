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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 9 » 12:48:13

На Житомирщине водитель авто слетел с дороги и протаранил забор частного дома

Вчера, 12:48:13 1120 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине водитель авто слетел с дороги и протаранил забор частного дома

 В Житомирской области водитель машины не справился с управлением, слетел с дороги и остановился только во дворе частного дома. ДТП произошло на автомобильной дороге Выступовичи – Могилев-Подольский.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Этой ночью инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 190 километре автомобильной дороги Выступовичи – Могилев-Подольский произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Renault. Водитель автомобиля съехал с автомобильной дороги и, повредив забор, остановился во дворе частного дома", - говорится в сообщении.


Фото: патрульная полиция


Вследствие ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и обеспечили охрану места происшествия.
Тэги: дтп, Житомирщина
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