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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 10 » 11:27:50

Korolov Avia Fest в Житомире уже в эти выходные: самолеты, электрокары и развлекательная программа

Сегодня, 11:27:50 2158 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Korolov Avia Fest в Житомире уже в эти выходные: самолеты, электрокары и развлекательная программа

 Международный аэропорт «Житомир» 14 и 15 августа примет масштабный авиационный праздник Korolov Avia Fest. Ожидается участие 500 пилотов из разных стран и 100 000 посетителей.

В первый день фестиваля запланированы выставка частных самолетов, выступления парашютистов и частной авиации, концертня программа с участием NK (Настя Каменских).

Во второй день главное событие - розыгрыш автомобиля Tesla. Также в программе парад байкеров, выставка электромобилей, драг-рейсинг и на десерт концерт Jerry Heil.
 

14 августа с 12:00 до 22:00

 
  • выставка легкой авиации;
  • выступление чемпионов Украины и мира парашютного клуба «DZ BORO»;
  • показательные выступления частной авиации;
  • динамический показ (пролет) самолетов Су-27 и Л-39;
  • детские локации с мастер-классами и интерактивными играми;
  • мастер-классы, выставка авиакосмической и авиационной техники Житомирского городского центра научно-технического творчества учащейся молодежи;
  • размещение редких тематических музейных экспонатов Житомирского музея космонавтики имени С.П. Королёва, Житомирского военного института им. С.П. Королёва и Полесского национального университета;
  • презентация фильма «Незламний. Шлях до мрії»;
  • концертная программа;
  • выступление певицы NK (Настя Каменских).
 

15 августа с 12:00 до 22:00

 
  • парад байкеров Житомира и Житомирской области мотоклуба «Стальной дракон»;
  • розыгрыш автомобиля Tesla;
  • выставка электромобилей;
  • драгрейсинг;
  • TSK Energy Show от первого в Украине трекового электрокара;
  • развлекательная программа;
  • детские локации с мастер-классами и интерактивными играми;
  • показательные выступления кинологов Житомирского учебного центра подготовки полицейских;
  • DJ set;
  • выступление украинской певицы Jerry Heil.

Тэги: Житомир, Korolov Avia Fest, фестиваль
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:11:57, Сегодня [Материал]

где геометка места?
куда задавать вопросы?
есть ли инфраструктура для посетителей с детьми?
что делать маломобильным посетителям?
бесплатный шаттл с площади Победы будет или опять будет бардак с парковкой?
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