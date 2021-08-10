Korolov Avia Fest в Житомире уже в эти выходные: самолеты, электрокары и развлекательная программа

Международный аэропорт «Житомир» 14 и 15 августа примет масштабный авиационный праздник Korolov Avia Fest. Ожидается участие 500 пилотов из разных стран и 100 000 посетителей.
В первый день фестиваля запланированы выставка частных самолетов, выступления парашютистов и частной авиации, концертня программа с участием NK (Настя Каменских).
Во второй день главное событие - розыгрыш автомобиля Tesla. Также в программе парад байкеров, выставка электромобилей, драг-рейсинг и на десерт концерт Jerry Heil.
14 августа с 12:00 до 22:00
- выставка легкой авиации;
- выступление чемпионов Украины и мира парашютного клуба «DZ BORO»;
- показательные выступления частной авиации;
- динамический показ (пролет) самолетов Су-27 и Л-39;
- детские локации с мастер-классами и интерактивными играми;
- мастер-классы, выставка авиакосмической и авиационной техники Житомирского городского центра научно-технического творчества учащейся молодежи;
- размещение редких тематических музейных экспонатов Житомирского музея космонавтики имени С.П. Королёва, Житомирского военного института им. С.П. Королёва и Полесского национального университета;
- презентация фильма «Незламний. Шлях до мрії»;
- концертная программа;
- выступление певицы NK (Настя Каменских).
15 августа с 12:00 до 22:00
- парад байкеров Житомира и Житомирской области мотоклуба «Стальной дракон»;
- розыгрыш автомобиля Tesla;
- выставка электромобилей;
- драгрейсинг;
- TSK Energy Show от первого в Украине трекового электрокара;
- развлекательная программа;
- детские локации с мастер-классами и интерактивными играми;
- показательные выступления кинологов Житомирского учебного центра подготовки полицейских;
- DJ set;
- выступление украинской певицы Jerry Heil.