Цветы и овации: в аэропорту встретили призершу Олимпиады Анастасию Четверикову. ФОТО

«В этих Олимпийских играх 2020 Украина завоевала 19 медалей, одна из которых - серебро Анастасии Четвериковой из Житомирщины, которая вместе с Людмилой Лузан в спринте на 500 метров среди женщин на каноэ-двойке завоевала для Украины чрезвычайно важную медаль. Спасибо, Анастасия, за твою безумную силу, выдержку и настойчивость во время соревнований», - поздравил призера Виталий Бунечко, председатель ОГА.