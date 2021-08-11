Цветы и овации: в аэропорту встретили призершу Олимпиады Анастасию Четверикову. ФОТО

10 августа в Международный аэропорт «Борисполь» из Токио прилетела призерша Олимпийских игр-2020 Анастасия Четверикова. Ее с цветами встречали родные, дети председатель Житомирской ОГА, областного совета и представители Департамента культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА.
«В этих Олимпийских играх 2020 Украина завоевала 19 медалей, одна из которых - серебро Анастасии Четвериковой из Житомирщины, которая вместе с Людмилой Лузан в спринте на 500 метров среди женщин на каноэ-двойке завоевала для Украины чрезвычайно важную медаль. Спасибо, Анастасия, за твою безумную силу, выдержку и настойчивость во время соревнований», - поздравил призера Виталий Бунечко, председатель ОГА.
Глава Житомирской облгосадминистрации отметил, что вместе с депутатами Житомирского областного совета и Житомирского городского совета Житомирская ОГА присоединится к инициативе Президента Украины относительно приобретения для олимпийской медалистки Анастасии Четвериковой квартиры.
«Уже в четверг олимпийский призер посетит Житомир, где мы сможем детально обсудить приобретение квартиры для Анастасии», - отметил Виталий Бунечко.
В летних Олимпийских играх 2020, которые проходили в Токио, Украина завоевала на соревнованиях 19 медалей
: одно «золото», 6 серебряных и 12 бронзовых. По общему количеству медалей Украина заняла 16 место в рейтинге, а по количеству золотых - 44.
Анастасия Андреевна Четверикова
- украинская спортсменка, спортсменка-каноистка, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы. В предпоследний день Олимпиады 2020 состоялся финальный заплыв каноэ-двоек среди женщин на дистанции 500 метров, в котором спортсменка из Житомирщины Анастасия Четверикова в паре с Людмилой Лузан заняли 2 место.
Фото: Житомирська ОГА