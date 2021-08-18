Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 19 Августа 2021    07:50:18
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 18 » 10:59:15

В Житомире произошло ДТП с участием такси и маршрутки. ФОТО

Вчера, 10:59:45 1383 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире произошло ДТП с участием такси и маршрутки. ФОТО

 В Житомире легковушка службы такси врезалась в маршрутку с пассажирами. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 18 августа на улице Победы. Об этом "ЖЖ" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
 

"Сегодня инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии без пострадавших с участием автомобиля Nissan и маршрутного транспортного средства", - говорится в сообщении.


Как установили патрульные, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил наезд на маршрутное транспортное средство, стоявшее на остановке общественного транспорта.



В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя автомобиля Nissan патрульные оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus