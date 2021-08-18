В Житомире произошло ДТП с участием такси и маршрутки. ФОТО

В Житомире легковушка службы такси врезалась в маршрутку с пассажирами. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 18 августа на улице Победы. Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Сегодня инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии без пострадавших с участием автомобиля Nissan и маршрутного транспортного средства", - говорится в сообщении.
Как установили патрульные, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил наезд на маршрутное транспортное средство, стоявшее на остановке общественного транспорта.
В результате ДТП никто не травмировался.
На водителя автомобиля Nissan патрульные оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.
Фото: патрульная полиция