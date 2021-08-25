В ДТП на Житомирщине погиб рекордсмен Украины: он пешком прошел от Киева до Лиссабона

В Житомирской области ночью в дорожно-транспортном происшествии погиб мужчина с маленькой дочкой. Впоследствии стало известно, что погибший – рекордсмен Украины Валентин Черненко.
Он прошел пешком через всю Европу – более 5000 километров от Киева в Украине к Лиссабону в Португалии. Этот рекорд Черненко установил в 2019 году, передает 24 канал
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Смертельное ДТП на Житомирщине: подробности
Житомирская полиция сообщила
, что авария произошла ночью 22 августа на отметке 100 километров трассы Киев – Ковель – Яготин, возле села Ризня.
В ДТП попали автомобили Daewoo Lanos и Audi. Сначала было известно, что водителями были киевляне 37 и 38 лет. В той аварии погибли водитель Lanos и его 10-летняя дочь.
Впоследствии в соцсетях появилась информация, что погибший – Валентин Черненко. Об этом написали журналистка Наталья Нагорная и глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Коротко о Валентине Черненко и его рекорде
Валентин Черненко был профессиональным хоккеистом, а после завершения карьеры стал профессиональным путешественником.
В 2019 он за 161 день один и пешком перешел из Киева в Лиссабон – 5477 километров через всю Европу. Таким образом он установил рекорд – самый длинный пеший поход, совершенный украинцем.