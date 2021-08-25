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В ДТП на Житомирщине погиб рекордсмен Украины: он пешком прошел от Киева до Лиссабона

Сегодня, 09:55:48 954 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ДТП на Житомирщине погиб рекордсмен Украины: он пешком прошел от Киева до Лиссабона

 В Житомирской области ночью в дорожно-транспортном происшествии погиб мужчина с маленькой дочкой. Впоследствии стало известно, что погибший – рекордсмен Украины Валентин Черненко.

Он прошел пешком через всю Европу – более 5000 километров от Киева в Украине к Лиссабону в Португалии. Этот рекорд Черненко установил в 2019 году, передает 24 канал.
 

Смертельное ДТП на Житомирщине: подробности


Житомирская полиция сообщила, что авария произошла ночью 22 августа на отметке 100 километров трассы Киев – Ковель – Яготин, возле села Ризня.

В ДТП попали автомобили Daewoo Lanos и Audi. Сначала было известно, что водителями были киевляне 37 и 38 лет. В той аварии погибли водитель Lanos и его 10-летняя дочь.



Впоследствии в соцсетях появилась информация, что погибший – Валентин Черненко. Об этом написали журналистка Наталья Нагорная и глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
 

Коротко о Валентине Черненко и его рекорде


Валентин Черненко был профессиональным хоккеистом, а после завершения карьеры стал профессиональным путешественником.

В 2019 он за 161 день один и пешком перешел из Киева в Лиссабон – 5477 километров через всю Европу. Таким образом он установил рекорд – самый длинный пеший поход, совершенный украинцем.

Тэги: дтп, Житомирщина, рекордсмен
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