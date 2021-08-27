С 2022 заработает новая модель поступления в интернатуру: что изменится

В Украине с 1 января 2022 будут действовать новые правила прохождения интернатуры. Соответствующий приказ публикован на сайте
Министерства здравоохранения.
Как сообщили в Минздраве
, в следующем году именно это ведомство будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства, а также будет утверждать перечень способных баз стажировки врачей-интернов.
Изменения, которые ждут выпускников высших учебных заведений:
- конкурс по рейтингу – будет учитываться средний балл, результаты КРОК-2 и объективного структурированного практического (клинического) экзамена;
- электронная система соответствующего рейтингового распределения – выпускник вуза будет самостоятельно выбирать желаемую специальность, базу стажировки и учреждение высшего образования, где будет проходить подготовку в интернатуре, а также определяет свои приоритеты среди них (возможно определить ТОП-5).
Теперь именно Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины и вузами ежегодно будет разрабатывать критерии определения баз стажировки и определять их перечень.
Будущие врачи будут проходить подготовку в интернатуре только в способных учреждениях здравоохранения, где можно получить современные знания и необходимые практические навыки.
Государственный заказ на подготовку врачей-интернов также будет формировать Минздрав с учетом реальных кадровых потребностей отрасли.
В 2021 году Министерство здравоохранения заказало обучение 4658 будущих врачей за средства государственного бюджета. Такое количество бюджетных мест для абитуриентов будет размещена в 14 учреждениях высшего образования, которые относятся к сфере управления Минздрава.