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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Август » 27 » 08:32:42

С 2022 заработает новая модель поступления в интернатуру: что изменится

Сегодня, 08:32:42 331 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 2022 заработает новая модель поступления в интернатуру: что изменится

 В Украине с 1 января 2022 будут действовать новые правила прохождения интернатуры. Соответствующий приказ публикован на сайте Министерства здравоохранения.

Как сообщили в Минздраве, в следующем году именно это ведомство будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства, а также будет утверждать перечень способных баз стажировки врачей-интернов.

Изменения, которые ждут выпускников высших учебных заведений:
 
  • конкурс по рейтингу – будет учитываться средний балл, результаты КРОК-2 и объективного структурированного практического (клинического) экзамена;
  • электронная система соответствующего рейтингового распределения – выпускник вуза будет самостоятельно выбирать желаемую специальность, базу стажировки и учреждение высшего образования, где будет проходить подготовку в интернатуре, а также определяет свои приоритеты среди них (возможно определить ТОП-5).

Теперь именно Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины и вузами ежегодно будет разрабатывать критерии определения баз стажировки и определять их перечень.

Будущие врачи будут проходить подготовку в интернатуре только в способных учреждениях здравоохранения, где можно получить современные знания и необходимые практические навыки.

Государственный заказ на подготовку врачей-интернов также будет формировать Минздрав с учетом реальных кадровых потребностей отрасли.

В 2021 году Министерство здравоохранения заказало обучение 4658 будущих врачей за средства государственного бюджета. Такое количество бюджетных мест для абитуриентов будет размещена в 14 учреждениях высшего образования, которые относятся к сфере управления Минздрава.
Тэги: Минздрав, интернатура
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