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ДТП в центре Житомира: на перекрестке не разминулись две машины. ВИДЕО

Сегодня, 10:57:22 1212 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в центре Житомира: на перекрестке не разминулись две машины. ВИДЕО

 30 августа в центре Житомира на перекрестке улиц Театральная и Киевская столкнулись автомобили Skoda и Chevrolet.

Как сообщили в Городском информационном центре, ДТП произошло в 4:35.



На видео с камер наблюдения видно, что водитель Skoda двигался по улице Театральной и не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, который ехал по Киевской.

По информации патрульной полиции, в результате столкновения водитель Chevrolet получил травмы и был госпитализирован в больницу.



Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, дтп
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