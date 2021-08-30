ДТП в центре Житомира: на перекрестке не разминулись две машины. ВИДЕО

30 августа в центре Житомира на перекрестке улиц Театральная и Киевская столкнулись автомобили Skoda и Chevrolet.
Как сообщили в Городском информационном центре
, ДТП произошло в 4:35.
На видео с камер наблюдения видно, что водитель Skoda двигался по улице Театральной и не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, который ехал по Киевской.
По информации патрульной полиции, в результате столкновения водитель Chevrolet получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Фото: патрульная полиция