На трассе в Житомирской области авто пронзил отбойник: пострадавших вырезали из салона. ФОТО

На трассе Киев-Чоп в Житомирском районе водитель легковушки не справился с управлением и врезался в колесоотбойник. Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, ДТП произошло на 175 км трассы в с. Мартыновка. За рулем находился 35-летний житель Закарпатья.
"Установлено, что водитель автомобиля Opel, 35-летний житель Закарпатской области, двигаясь по автодороге, не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с колесоотбойником", - информируют правоохранители.
По предварительным сведениям, водитель мог уснуть за рулем.
Фото: ГУНП
В результате ДТП травмы получили двое пассажиров в возрасте 34 и 24 года, жители Закарпатья. По информации ГСЧС, пострадавшие не могли самостоятельно покинуть машину.
"Спасатели с помощью бензореза срезали часть отбойника, который попал в салон, гидравлическими ножницами расширили поврежденные металлические конструкции легковушки, деблокировали двух травмированных людей и передали их в руки медиков"
, - сообщает управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
Фото: ГСЧС