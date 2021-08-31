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На трассе в Житомирской области авто пронзил отбойник: пострадавших вырезали из салона. ФОТО

Сегодня, 12:48:48 726 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе в Житомирской области авто пронзил отбойник: пострадавших вырезали из салона. ФОТО

 На трассе Киев-Чоп в Житомирском районе водитель легковушки не справился с управлением и врезался в колесоотбойник. Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, ДТП произошло на 175 км трассы в с. Мартыновка. За рулем находился 35-летний житель Закарпатья.
 

"Установлено, что водитель автомобиля Opel, 35-летний житель Закарпатской области, двигаясь по автодороге, не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с колесоотбойником", - информируют правоохранители.


По предварительным сведениям, водитель мог уснуть за рулем.

Фото: ГУНП


В результате ДТП травмы получили двое пассажиров в возрасте 34 и 24 года, жители Закарпатья. По информации ГСЧС, пострадавшие не могли самостоятельно покинуть машину.

"Спасатели с помощью бензореза срезали часть отбойника, который попал в салон, гидравлическими ножницами расширили поврежденные металлические конструкции легковушки, деблокировали двух травмированных людей и передали их в руки медиков", - сообщает управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.



Фото: ГСЧС
Тэги: Житомирщина, дтп, отбойник
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