Малинська міськрада виділила земельні ділянки понад сотні учасників бойових дій

Малинська міська рада ухвалила рішення про відведення земельних ділянок понад сотні учасників бойових дій. Депутати від «Нашого краю» на сесії Малинської міської ради підтримали відповідне питання.
Таким чином, в тому числі, за сприяння «Нашого краю» 111 учасників бойових дій отримали земельні ділянки орієнтовною площею по 2 га для ведення особистого селянського господарства.
Також депутати проголосували за присвоєння звання «Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади». За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади» вісьмом загиблим (померлим) учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України із врученням відповідного посвідчення та медалі родичам загиблих.
За підтримки депутатів від «Нашого краю» також внесли зміни до бюджету громади на 2021 рік, аби належним чином підготуватися до осінньо-зимового періоду. Ще одним важливим питанням, яке ухвалили на сесії, було утворення старостинських округів Малинської міської тергрмади. Усього впродовж двох годин депутати міськради розглянули 48 питань порядку денного.
Пресслужба політичної партії "Наш край"