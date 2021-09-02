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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 2 » 08:33:23

На Житомирщине разыскивают мужчину, который уехал на велосипеде из дома и пропал: приметы и фото

Сегодня, 08:33:23 808 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине разыскивают мужчину, который уехал на велосипеде из дома и пропал: приметы и фото

 Правоохранители устанавливают местонахождение жителя пгт Попельня, который 30 августа ушел из дома и до сих пор не вернулся.

По словам родных, Валентин Петрович Завацкий, 1963 г.р., около 9:00 уехал из дома на велосипеде «Украина» и по сей день о его местонахождении ничего не известно.

По одной из версий мужчина мог отправиться в лес.

Его приметы: рост 176 см, среднего телосложения, на вид 58-62 года, глаза серые. На голове есть большой шрам после оперативного вмешательства.



Был одет в в камуфляжные штаны или светлые капри, серую футболку, байковую теплую рубашку в клеточку, зеленая фуражка, черные кожаные туфли.

«Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Валентина Завацкого, сообщите по телефонам (04137) 2-53-03 или «102», или обратитесь в ближайшее отделение полиции», - призывают правоохранители.
Тэги: пропал мужчина, розыск, Житомирщина
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