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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 7 » 17:48:53

На территории Житомирской области 5 самолетов разбрасывают вакцину от бешенства

Сегодня, 17:48:53 501 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На территории Житомирской области 5 самолетов разбрасывают вакцину от бешенства

 На территории Житомирской области из самолетов начали разбрасывать приманки с вакциной для плотоядных животных. Так проводят иммунизацию против бешенства. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Житомирской области.

Территория обработки составляет 25,4 тыс. кв. км. Препарат не будут выбрасывать на территории населенных пунктов и водоемов. 

Распространение вакцины происходит с помощью пяти самолетов АН-2 оснащенными специальными системами GPS. В целом в ходе кампании по иммунизации диких животных от бешенства будет распространено 637 тысяч доз вакцины.
 

"Приманка с вакциной вполне безопасна для людей и животных, имеет вид небольших брикетов размером 3 см на 5 см с запахом мясо-костной муки. В середине приманки находится капсула с вакциной против бешенства. Для иммунизации используется высокоимунная антирабическая вакцины Орисвак, производитель ООО "Укрветпромпостач" (г. Бровары)", - информирует Госпродпотребслужба.




Жителей Житомирщины призывают с пониманием относиться к данному мероприятию и при обнаружении приманок - не брать их руками, не переносить и не ломать.

Справка. Бешенство - особо опасная острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиенцефаломиелита, параличами и абсолютной смертностью. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бешенство входит в пятерку самых опасных зооантропонозов, наносящих огромные социально-экономические убытки.
Тэги: Житомирская область, вакцина, бешенство
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