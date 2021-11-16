Житомирская область получила новую партию вакцины Moderna

На днях Житомирская область получила 99 тысяч доз вакцины Moderna, рассчитанных на введение первой и второй доз. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА
.
Первая партия в количестве 24 800 доз уже распределена и отправлена по районам Житомирской области в прививочные пункты, центры массовой вакцинации и мобильным группам.
Moderna
– это мРНК-вакцина, разработанная американской компанией Moderna. Имеет кодовое название mRNA-1273 и торговое название Spikevax. Одобрена ВОЗ для экстренного применения. Необходимы две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Эффективность вакцины составляет 94,1%.
Срок хранения вакцины – 7 месяцев при температуре от -25 °C до -15 °C. После извлечения из холодильника неоткрытые флаконы можно хранить при температуре от 8°C до 25°C до 24 часов.
Каждый желающий может вакцинироваться в прививочных пунктах и центрах массовой вакцинации, актуальный перечень и контакты которых есть на официальном сайте vaccination.covid19.gov.ua
.
Для организованных коллективов 50 и более людей действует запись по номеру контакт-центра 0 800 60 20 19
, после чего к коллективу приедет мобильная бригада.
По состоянию на 16 ноября в Житомирской области привито уже 656 024 человека. За минувшие сутки – 7 276 человек.