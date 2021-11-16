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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 16 » 15:56:22

Житомирская область получила новую партию вакцины Moderna

Вчера, 15:56:22 1102 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область получила новую партию вакцины Moderna

 На днях Житомирская область получила 99 тысяч доз вакцины Moderna, рассчитанных на введение первой и второй доз. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА.

Первая партия в количестве 24 800 доз уже распределена и отправлена ​​по районам Житомирской области в прививочные пункты, центры массовой вакцинации и мобильным группам.

Moderna – это мРНК-вакцина, разработанная американской компанией Moderna. Имеет кодовое название mRNA-1273 и торговое название Spikevax. Одобрена ВОЗ для экстренного применения. Необходимы две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Эффективность вакцины составляет 94,1%.

Срок хранения вакцины – 7 месяцев при температуре от -25 °C до -15 °C. После извлечения из холодильника неоткрытые флаконы можно хранить при температуре от 8°C до 25°C до 24 часов.

Каждый желающий может вакцинироваться в прививочных пунктах и ​​центрах массовой вакцинации, актуальный перечень и контакты которых есть на официальном сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Для организованных коллективов 50 и более людей действует запись по номеру контакт-центра 0 800 60 20 19, после чего к коллективу приедет мобильная бригада.

По состоянию на 16 ноября в Житомирской области привито уже 656 024 человека. За минувшие сутки – 7 276 человек.
Тэги: Moderna, Житомирская область, вакцина
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:33:02, Вчера [Материал]

В Житомире в кранах подают не воду . а яд технический. Когда это прекратится. Даже ноги опасно мыть
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:52:38, Вчера [Материал]

Да простят меня Боги я бы Никитина уколол
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