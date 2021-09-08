Рада приняла закон о легализации криптовалюты

Верховная Рада 8 сентября приняла законопроект № 3637 о виртуальных активах, который позволит легализовать рынок криптовалюта в Украине.
Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов, передает пресс-служба Министерства цифровой трансформации
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Этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом официально смогут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки – открывать счета для криптокомпаний.
Кроме того, это означает, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.
В Минцифры объясняют, что закон базируется на актуальных стандартах регулирования операций с виртуальными активами международной группы по противодействию отмыванию денег (ФАТФ). Они устанавливают правила для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов и способствовать детенизации этого рынка.
Регулятором рынка будет Минцифра, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам. Ведомство будет способствовать адаптации законодательства Украины об обращении виртуальных активов с международными стандартами и защищать права участников рынка.
"Уже вскоре иностранные и украинские услуг, связанные с оборотом виртуальных активов, в частности, криптобиржи, смогут официально работать в нашей юрисдикции", – комментирует вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Закон вступает в силу со дня, когда вступит в силу ЗУ о соответствующих изменениях в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, но не ранее дня опубликования настоящего Закона.