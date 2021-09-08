Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 08 Сентября 2021    20:05:33
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Сентябрь » 8 » 14:48:58

Рада приняла закон о легализации криптовалюты

Сегодня, 14:48:58 469 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Рада приняла закон о легализации криптовалюты

 Верховная Рада 8 сентября приняла законопроект № 3637 о виртуальных активах, который позволит легализовать рынок криптовалюта в Украине.

Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов, передает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом официально смогут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки – открывать счета для криптокомпаний.

Кроме того, это означает, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.

В Минцифры объясняют, что закон базируется на актуальных стандартах регулирования операций с виртуальными активами международной группы по противодействию отмыванию денег (ФАТФ). Они устанавливают правила для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов и способствовать детенизации этого рынка.

Регулятором рынка будет Минцифра, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам. Ведомство будет способствовать адаптации законодательства Украины об обращении виртуальных активов с международными стандартами и защищать права участников рынка.
 

"Уже вскоре иностранные и украинские услуг, связанные с оборотом виртуальных активов, в частности, криптобиржи, смогут официально работать в нашей юрисдикции", – комментирует вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.


Закон вступает в силу со дня, когда вступит в силу ЗУ о соответствующих изменениях в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, но не ранее дня опубликования настоящего Закона.
Тэги: совет, украина, криптовалюта
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus