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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 10 » 09:55:59

За 15 лет в Украине количество самоубийств упало почти вдвое

Сегодня, 09:55:59 133 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За 15 лет в Украине количество самоубийств упало почти вдвое

 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Согласно данным Госстата, за последние полтора десятилетия количество ежегодных самоубийств упало в Украине почти вдвое.

Если в 2005-м их было 10622, то в 2020-м - 6103. Иными словами, ранее происходило в среднем 29 самоубийств каждый день, а теперь - 16,7, информирует Опендатабот.

Смертность от суицида постепенно снижалась с середины нулевых годов. Несколько раз наблюдались небольшие всплески, но с 2013-го количество самоубийств только уменьшалось. В последние три года уровень уверенно держится в районе 6 с лишним тысяч суицидов. Как видно, пандемия здесь ничего не добавила.



В основном руки на себя накладывают мужчины. Женщин среди самоубийц традиционно меньше четверти.

Всего с 2005 года из-за "умышленного самоповреждения" ушло из жизни более 130 000 человек. Мужчин из них 110 000 - больше, чем количество жителей Бердянска или Никополя, - а также 24 000 женщин, что соответствует населению Канева.

Существует стереотип о том, что люди чаще становятся жертвами убийств, чем накладывают на себя руки, - но на самом деле это совсем не так. Для сравнения: убийств за тот же период произошло 42,5 тыс. - в три раза меньше, чем суицидов.

За первые 6 месяцев 2021 года было зарегистрировано 2988 самоубийств.
Тэги: самоубийство, статистика, Суицид
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