За 15 лет в Украине количество самоубийств упало почти вдвое

10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Согласно данным Госстата, за последние полтора десятилетия количество ежегодных самоубийств упало в Украине почти вдвое.
Если в 2005-м их было 10622, то в 2020-м - 6103. Иными словами, ранее происходило в среднем 29 самоубийств каждый день, а теперь - 16,7, информирует Опендатабот
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Смертность от суицида постепенно снижалась с середины нулевых годов. Несколько раз наблюдались небольшие всплески, но с 2013-го количество самоубийств только уменьшалось. В последние три года уровень уверенно держится в районе 6 с лишним тысяч суицидов. Как видно, пандемия здесь ничего не добавила.
В основном руки на себя накладывают мужчины. Женщин среди самоубийц традиционно меньше четверти.
Всего с 2005 года из-за "умышленного самоповреждения" ушло из жизни более 130 000 человек. Мужчин из них 110 000 - больше, чем количество жителей Бердянска или Никополя, - а также 24 000 женщин, что соответствует населению Канева.
Существует стереотип о том, что люди чаще становятся жертвами убийств, чем накладывают на себя руки, - но на самом деле это совсем не так. Для сравнения: убийств за тот же период произошло 42,5 тыс. - в три раза меньше, чем суицидов.
За первые 6 месяцев 2021 года было зарегистрировано 2988 самоубийств.