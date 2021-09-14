В Украине изменили правила карантина: что позволили вакцинированным

Кабинет Министров Украину 13 сентября принял изменения в постановление о карантинных нормах в Украине. Постановление вступит в силу через 7 дней после публикации. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
, согласно новым правилам, COVID-сертификат может быть "желтым" или "зеленым"
и содержать информацию о вакцинации, отрицательный тест или выздоровлении от COVID-19. В "желтом" сертификате будет информация о первой прививке, в "зеленом" - о полной вакцинации.
"Предложенные нами изменения - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно. Дополнительно у нас четко определены еженедельные количества поставок вакцин до конца этого года. Мы позволили даже выбирать, какой вакциной прививаться, чего нет в большинстве стран", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Теперь в случае введения желтого уровня
эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.
В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.
Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.
В случае введения красного уровня
эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.
Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.
При наличии у лица, которое пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.
Важно!
COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.