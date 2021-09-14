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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 14 » 10:33:19

В Украине изменили правила карантина: что позволили вакцинированным

Сегодня, 10:33:19 750 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине изменили правила карантина: что позволили вакцинированным

 Кабинет Министров Украину 13 сентября принял изменения в постановление о карантинных нормах в Украине. Постановление вступит в силу через 7 дней после публикации. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, согласно новым правилам, COVID-сертификат может быть "желтым" или "зеленым" и содержать информацию о вакцинации, отрицательный тест или выздоровлении от COVID-19. В "желтом" сертификате будет информация о первой прививке, в "зеленом" - о полной вакцинации.
 

"Предложенные нами изменения - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно. Дополнительно у нас четко определены еженедельные количества поставок вакцин до конца этого года. Мы позволили даже выбирать, какой вакциной прививаться, чего нет в большинстве стран", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

При наличии у лица, которое пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Важно! COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.
Тэги: COVID-сертификат, вакцинация, коронавирус, Карантин
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Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:04:15, Сегодня [Материал]

Во Франции люди массово отказались от сертификации, и поэтому сейчас там люди бастуют. В Испании депутаты Конгресса и Сената Испании потребовали и сформировали документ в Гаагский трибунал - иск против трех людей против Сороса, Билла Гейтса и Рокфеллера. Они уверены, что эти 3 человека создали такую ситуацию на планете Земля, и продолжают зарабатывать на этом деньги.
SAT
8 Nostradamus (SAT)   • 13:30:08, Сегодня [Материал]

Звідки така інформація щодо Іспанії , пане весільний генерал?
І на кому заробляють ці світові магнати, якщо вакцинація у всіх країнах для населення БЕЗКОШТОВНА.
І ще питання - ви самі чи ваші близькі хворіли на цю заразу чи ні ?
А щоб про фронт говорити, потрібно туди піти і там побути, а не воювати за клавіатурою.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:07:27, Сегодня [Материал]

Вам не кажется странным, что в марте закончился короновирус, куда - то он исчез аж до сентября месяца. И вот в средствах массовой информации начинают загружать обезумевший народ от постоянного и многолетнего короновируса новыми страшными историями - нету коек, заканчиваються места в больницах. Желтая, красная зона и постоянно будет статистика, которая будет давить на мозги людям.
ciklumig
6 НеВажно (ciklumig)   • 12:13:35, Сегодня [Материал]

Забей, тут одни в телеке, другие в тик-токе. Там вместо мозга - ракушка.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:08:31, Сегодня [Материал]

На фронте все ходят без масок и в воинских частях тоже. И ничего. Даже гриппом никто не болеет Странно, или нет?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:21:19, Сегодня [Материал]

Людей закрывают на самоизоляцию, и не компенсироют им вынужденную безработицу, зато чиновники Житомирского горсовета работают в полном составе, когда все сидят дома, получают зарплату и премии по 120 тысяч ежемесячно . Брали чартерный рейс и летали на море зимой отдыхать в теплые края.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:28:48, Сегодня [Материал]

Откуда чиновники берут себе на премии деньги? Они не отменили налог на землю, налог на недвижимость, единый налог и прочие. Когда мы все сидим дома, нам все равно выкручиват эти чиновники руки и требуют, чтобы мы заплатили налог за землю, на которой стоит бизнес., хотя они эе, эти чиновники, нам работать запрещают. Хотя был издан Закон № 540 дал право местному самоуправлению уменьшать ставки налогов до 0. На рпемии по 120 тысяч им дороже Закона. А Кличко в Киеве применял это Закон, Мукачево тоже и не на один месяц. А в Житомире установили нулевую ставку единого налога за апрель 2020 года, а теперь все равно заставляют платить в городской бюджет этот налог задним числом.
ciklumig
7 НеВажно (ciklumig)   • 12:15:14, Сегодня [Материал]

Мне вот просто интересно, если вакцина не защищает от вируса (мол переболеть в лёгкой форме только позволяет), то о каких ограничительных мерах для здравомыслящих может идти речь?
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