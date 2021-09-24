В Житомире соберутся мастера народного творчества со всех уголков страны

25 сентября с 10:00 до 18:00 на улице Михайловской состоится творческое мероприятие «Коло молодих майстрів». Действо объединит молодых мастеров народного творчества из 14 областей Украины.
«Все они - стипендиаты Президента Украины в 2018-2021 гг. с гончарства, художественной керамики, ткачества, вышивки, художественной обработки дерева, декоративной росписи, плетения из природных материалов, изготовление народных музыкальных инструментов, изготовление украинских украшений и других промыслов», - рассказали в городском совете.
Мероприятие состоится в рамках Международного молодежного форума «Коло українського багаття». Его посетят представители обществ и объединений украинской диаспоры 9-ти европейских стран.
Организаторы говорят: основная идея - наладить сотрудничество для того, чтобы молодые творческие украинцы за рубежом переставляли Украину.
«Мы хотим связаться художественную молодежь Украины с представителями диаспоры Грузии, Турции, Греции, Дании, Польши, Германии, Швеции, Румынии и Италии для дальнейшего сотрудничества на территории других стран ... Наша молодежь может выезжать с выставками и концертами в Европу и презентовать Украину»
, - говорит Владимир Выговский, председатель ОО «Студентський клуб», руководитель проекта.