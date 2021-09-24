Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 24 Сентября 2021    20:04:42
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Сентябрь » 24 » 11:53:56

В Житомире соберутся мастера народного творчества со всех уголков страны

Сегодня, 11:53:56 382 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире соберутся мастера народного творчества со всех уголков страны

 25 сентября с 10:00 до 18:00 на улице Михайловской состоится творческое мероприятие «Коло молодих майстрів». Действо объединит молодых мастеров народного творчества из 14 областей Украины.
 

«Все они - стипендиаты Президента Украины в 2018-2021 гг. с гончарства, художественной керамики, ткачества, вышивки, художественной обработки дерева, декоративной росписи, плетения из природных материалов, изготовление народных музыкальных инструментов, изготовление украинских украшений и других промыслов», - рассказали в городском совете.


Мероприятие состоится в рамках Международного молодежного форума «Коло українського багаття». Его посетят представители обществ и объединений украинской диаспоры 9-ти европейских стран.

Организаторы говорят: основная идея - наладить сотрудничество для того, чтобы молодые творческие украинцы за рубежом переставляли Украину.

«Мы хотим связаться художественную молодежь Украины с представителями диаспоры Грузии, Турции, Греции, Дании, Польши, Германии, Швеции, Румынии и Италии для дальнейшего сотрудничества на территории других стран ... Наша молодежь может выезжать с выставками и концертами в Европу и презентовать Украину», - говорит Владимир Выговский, председатель ОО «Студентський клуб», руководитель проекта.
Тэги: Выставка, мастера, Народное Творчество, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus