Не продал авто: женщина наняла «смотрящего», чтобы выбить из житомирянина «моральную компенсацию»

"Конфликт между подозреваемой и жителем областного центра, ранее незнакомыми, возник из-за намерения женщины приобрести у него автомобиль. Однако сделка не состоялась, а оскорбленная леди обратилась к одному из так называемых "смотрящих" в спецучреждении. Кстати, сама подозреваемая тоже раньше привлекалась к уголовной ответственности", - рассказали в полиции.