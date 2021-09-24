Не продал авто: женщина наняла «смотрящего», чтобы выбить из житомирянина «моральную компенсацию»

В Житомирской области правоохранители задержали женщину, которая наняла так называемого "смотрящего", чтобы тот отомстил мужчине, который не продал ей автомобиль. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирщины.
"Конфликт между подозреваемой и жителем областного центра, ранее незнакомыми, возник из-за намерения женщины приобрести у него автомобиль. Однако сделка не состоялась, а оскорбленная леди обратилась к одному из так называемых "смотрящих" в спецучреждении. Кстати, сама подозреваемая тоже раньше привлекалась к уголовной ответственности", - рассказали в полиции.
Отмечается, что женщина оплатила определенную сумму криминальному авторитету для того, чтобы он выбил с продавца "моральную компенсацию" в размере 20 000 гривен.
"Осужденный, находясь в местах лишения свободы, в течение нескольких месяцев звонил житомирянину и требовал оплатить 20 000 гривен. В случае невыполнения поставленных условий угрожал задействовать подконтрольных лиц на свободе для причинения "должнику" телесных повреждений и уничтожения его имущества", - добавили правоохранители.
"Смотрящего" полицейские разоблачили в первой декаде сентября и объявили о подозрении в вымогательстве и других уголовных деяниях.
23 сентября правоохранители объявили подозрение и заказчице услуг по ч. 1 ст. 255-3 (Обращение за применением преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины. Ей может грозить наказание в виде заключения на срок от 3 до 7 лет.
Фото: ГУНП