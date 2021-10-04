Депутаты облсовета с рабочим визитом посетили Литву: гуляли по музеям и налаживали сотрудничество

Депутаты и заместитель Житомирского областного совета с рабочим визитом посетили Литву. Об этом сообщается на сайте облсовета
.
Ключевая задача поездки - налаживание сотрудничества между учреждениями и громадами Литвы и Украины.
В частности, участники поездки провели переговоры с мэрией города Молетай, который является побратимом Романовского района, и договорились о продолжении сотрудничества.
Депутаты облсовета встретились с руководством международной компании Nano avionics - одной из передовых компаний в мире в области производства нано-спутников, пригласили к сотрудничеству с инновационно-космическим кластером «Полесье» и договорились о визите в Житомир представителей компании GEOMATRICS.
Кроме того, житомирская делегация посетила музеи и ознакомилась со Старым Вильнюсом.
Фото: областной совет