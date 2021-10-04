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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Октябрь » 4 » 15:18:48

Депутаты облсовета с рабочим визитом посетили Литву: гуляли по музеям и налаживали сотрудничество

Сегодня, 15:18:48 517 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутаты облсовета с рабочим визитом посетили Литву: гуляли по музеям и налаживали сотрудничество

 Депутаты и заместитель Житомирского областного совета с рабочим визитом посетили Литву. Об этом сообщается на сайте облсовета.

Ключевая задача поездки - налаживание сотрудничества между учреждениями и громадами Литвы и Украины.

В частности, участники поездки провели переговоры с мэрией города Молетай, который является побратимом Романовского района, и договорились о продолжении сотрудничества.

Депутаты облсовета встретились с руководством международной компании Nano avionics - одной из передовых компаний в мире в области производства нано-спутников, пригласили к сотрудничеству с инновационно-космическим кластером «Полесье» и договорились о визите в Житомир представителей компании GEOMATRICS.

Кроме того, житомирская делегация посетила музеи и ознакомилась со Старым Вильнюсом.










 

Фото: областной совет
Тэги: областной совет, литва
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Комментариев: 4
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 16:34:50, Сегодня [Материал]

Пикольно! Це як Рижук до південної америки літав за каву домовлятись?!
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 20:14:02, Сегодня [Материал]

Так. Такі самі пдрси.
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 20:14:56, Сегодня [Материал]

А теперь пусть обнародуют отчеты каждого по командировке!
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:13:32, Сегодня [Материал]

обнищала "влада"....
в своё время Рыжук мог позволить себе слетать с командой в Индонезию позагорать, а эти постмайданные клоуны из нищебродской поездки в жопу мира делают событие.
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