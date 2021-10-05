На остановках Житомира установят десятки терминалов для пополнения транспортных карт

"Начинаем проект обустройства остановок терминалами, где можно пополнить, а на некоторых из них - даже приобрести уже пополненную транспортную карточку. К концу недели должны запустить 20 таких терминалов, до конца года - кроме этих, запустим еще 23 терминала. На следующий год - в два раза увеличиваем сеть установки терминалов на остановках. На ключевых остановках мы должны установить более 100 терминалов", - сообщил Константин Пидпокровный, руководитель городского управления транспорта и связи.