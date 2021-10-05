Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 05 Октября 2021    14:11:18
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 5 » 11:27:26

На остановках Житомира установят десятки терминалов для пополнения транспортных карт

Сегодня, 11:27:26 346 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На остановках Житомира установят десятки терминалов для пополнения транспортных карт

 В Житомире на остановках общественного транспорта до конца недели установят 20 терминалов для пополнения транспортных карт.

Сейчас в Житомире работает 25 терминалов. В горсовете говорят, что этого недостаточно, чтобы в полной мере обеспечить житомирянам возможность приобрести и пополнить транспортную карту, передает "Суспільне".
 

"Начинаем проект обустройства остановок терминалами, где можно пополнить, а на некоторых из них - даже приобрести уже пополненную транспортную карточку. К концу недели должны запустить 20 таких терминалов, до конца года - кроме этих, запустим еще 23 терминала. На следующий год - в два раза увеличиваем сеть установки терминалов на остановках. На ключевых остановках мы должны установить более 100 терминалов", - сообщил Константин Пидпокровный, руководитель городского управления транспорта и связи.




Он добавил, что деньги из городского бюджета на этот проект не выделяют - все финансирует инвестор.

Напомним, при оплате транспортной карточкой стоимость проезда в электротранспорте составляет 4 грн, а в коммунальных автобусах и маршрутках - 6 грн.
Тэги: транспортная карточка, терминалы, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus