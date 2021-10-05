На остановках Житомира установят десятки терминалов для пополнения транспортных карт

В Житомире на остановках общественного транспорта до конца недели установят 20 терминалов для пополнения транспортных карт.
Сейчас в Житомире работает 25 терминалов. В горсовете говорят, что этого недостаточно, чтобы в полной мере обеспечить житомирянам возможность приобрести и пополнить транспортную карту, передает "Суспільне
".
"Начинаем проект обустройства остановок терминалами, где можно пополнить, а на некоторых из них - даже приобрести уже пополненную транспортную карточку. К концу недели должны запустить 20 таких терминалов, до конца года - кроме этих, запустим еще 23 терминала. На следующий год - в два раза увеличиваем сеть установки терминалов на остановках. На ключевых остановках мы должны установить более 100 терминалов", - сообщил Константин Пидпокровный, руководитель городского управления транспорта и связи.
Он добавил, что деньги из городского бюджета на этот проект не выделяют - все финансирует инвестор.
Напомним, при оплате транспортной карточкой стоимость проезда в электротранспорте составляет 4 грн, а в коммунальных автобусах и маршрутках - 6 грн.