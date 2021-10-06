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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 6 » 11:57:47

В Житомире работник транспортной компании вынимал из посылок смартфоны и сдавал в ломбард

Сегодня, 11:57:47 484 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире работник транспортной компании вынимал из посылок смартфоны и сдавал в ломбард

 В Житомире в одном из отделений транспортной компании исчезли два смартфона. Выяснилось, что телефоны вынимал из посылок работник этой же компании и сдавал в ломбард. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Из двух отправлений исчезли стоимостные мобильные телефоны. В причастности к инцидентам работники заподозрили своего коллегу и обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска Житомирского РО полиции выяснили, что в течение последней недели в адрес местного отделения экспресс-доставки поступили заказанные в интернет-магазине гаджеты. По имеющейся информации, телефоны якобы не подошли заказчику и были возвращены продавцу. Впрочем, в упаковке товаров не оказалось, о чем представители торгового заведения сообщили транспортной компании", - объясняют правоохранители.


Сумма нанесенного ущерба составила почти 20 000 гривен.

Полицейские установили, что к незаконным сделкам причастен 31-летний упаковщик отделения экспресс-доставки. Мужчина признал свою вину и рассказал, что заказанные телефоны забрал и сдал в ломбард.

В соответствии со ст. 185 (кража) УК Украины мужчине может грозить наказание от крупного штрафа до 5-летнего ограничения свободы.
Тэги: Посылка, кража, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:14:59, Сегодня [Материал]

а тот ворюжка, что спёр мой телефон на сортировке укропочты до сих пор работает....
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