В Житомире работник транспортной компании вынимал из посылок смартфоны и сдавал в ломбард

В Житомире в одном из отделений транспортной компании исчезли два смартфона. Выяснилось, что телефоны вынимал из посылок работник этой же компании и сдавал в ломбард. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Из двух отправлений исчезли стоимостные мобильные телефоны. В причастности к инцидентам работники заподозрили своего коллегу и обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска Житомирского РО полиции выяснили, что в течение последней недели в адрес местного отделения экспресс-доставки поступили заказанные в интернет-магазине гаджеты. По имеющейся информации, телефоны якобы не подошли заказчику и были возвращены продавцу. Впрочем, в упаковке товаров не оказалось, о чем представители торгового заведения сообщили транспортной компании", - объясняют правоохранители.
Сумма нанесенного ущерба составила почти 20 000 гривен.
Полицейские установили, что к незаконным сделкам причастен 31-летний упаковщик отделения экспресс-доставки. Мужчина признал свою вину и рассказал, что заказанные телефоны забрал и сдал в ломбард.
В соответствии со ст. 185 (кража) УК Украины мужчине может грозить наказание от крупного штрафа до 5-летнего ограничения свободы.