В Житомире работник транспортной компании вынимал из посылок смартфоны и сдавал в ломбард

"Из двух отправлений исчезли стоимостные мобильные телефоны. В причастности к инцидентам работники заподозрили своего коллегу и обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска Житомирского РО полиции выяснили, что в течение последней недели в адрес местного отделения экспресс-доставки поступили заказанные в интернет-магазине гаджеты. По имеющейся информации, телефоны якобы не подошли заказчику и были возвращены продавцу. Впрочем, в упаковке товаров не оказалось, о чем представители торгового заведения сообщили транспортной компании", - объясняют правоохранители.