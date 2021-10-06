Теплокоммунэнерго аннулировало перерасчет платежек: на предприятии назвали причину

"Так как фактические тарифы, которыми пользовалось предприятие, в период с декабря 2019 г. по апрель 2020 г., были ниже, чем тарифы по решению №1400 от 19.12.2018 г., то на лицевых счетах потребителей доначислены суммы за указанный период.



Но Решением сессии Житомирский городской совет направил финансовую поддержку предприятию в пределах суммы, предусмотренной местным бюджетом согласно Программе благоустройства, на возмещение стоимости проведенного перерасчета для населения за период с 12.2019 г. по 04.2020 г.



В результате указанных действий, пересчет, который был выполнен предприятием согласно Предписанию и отражен в сальдовых остатках потребителей в квитанциях за июль - август 2021 г., аннулирован, так как сумма доначислений значительно превышает сумму указанного пересчета", - объясняют в коммунальном предприятии.