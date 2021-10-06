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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 6 » 15:41:56

Теплокоммунэнерго аннулировало перерасчет платежек: на предприятии назвали причину

Сегодня, 15:41:56 1912 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Теплокоммунэнерго аннулировало перерасчет платежек: на предприятии назвали причину

 КП "Житомиртеплокоммунэнерго" аннулировало перерасчет начисленной платы за услуги по централизованному отоплению. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия.

Коммунальщики объяснили, почему было принято такое решение.
 

"Так как фактические тарифы, которыми пользовалось предприятие, в период с декабря 2019 г. по апрель 2020 г., были ниже, чем тарифы по решению №1400 от 19.12.2018 г., то на лицевых счетах потребителей доначислены суммы за указанный период.

Но Решением сессии Житомирский городской совет направил финансовую поддержку предприятию в пределах суммы, предусмотренной местным бюджетом согласно Программе благоустройства, на возмещение стоимости проведенного перерасчета для населения за период с 12.2019 г. по 04.2020 г.

В результате указанных действий, пересчет, который был выполнен предприятием согласно Предписанию и отражен в сальдовых остатках потребителей в квитанциях за июль - август 2021 г., аннулирован, так как сумма доначислений значительно превышает сумму указанного пересчета", - объясняют в коммунальном предприятии.


Напомним, в сентябре Госпродпотребслужба заявила, что коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" в январе-апреле 2021-го необоснованно завышало тарифы на услуги по централизованному отоплению.

По результатам проверки было обязано коммунальное предприятие вернуть потребителям средства. Сообщалось, что житомирянам провели перерасчет в платежках за июль.
Тэги: ЖТКЭ, перерасчет, тарифы, отопления
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:13:25, Сегодня [Материал]

2 раза прочитал сообщение от "муниципального предприятия"
ничего не понял....
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 22:30:00, Сегодня [Материал]

Если я правильно понял, то перевели стрелки на гор. совет, к-рый направил им сумму на возмещение стоимости перерасчета меньше чем нужно. Т.е. вернуть потребителям должны больше, чем перечислил горсовет, а раз денег нет, то вы держитесь там (аннулировали перерасчет).

Если я прав, то тут все просто. Ну почти) Есть решение госпотребслужбы, где установлен факт нарушения и выписано предписание вернуть бабло. Если виновник отказывается (по каким либо причинам) выполнять это решение, то дальше спор решается в суде + штрафные санкции от госпотребслужбы. Но, это процесс не быстрый, да и не факт что доведут до конца в пользу потребителей. В общем, вы там держитесь (с).
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