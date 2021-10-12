Зеленского призывают запретить в Украине концерты российских артистов: петиция собрала более 25000 голосов

Петиция с требованием полностью запретить концерты российских артистов в Украине до возвращения оккупированного Крыма и восстановления Украиной контроля над Донбассом набрала на сайте президента необходимые для рассмотрения 25 000 голосов. Ее создал
телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.
"Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Поскольку они являются продолжением войны другими методами – методами заинтересовать украинцев культурой агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионы вынужденных переселенцев", – говорится в тексте петиции.
По убеждению Кондратюка, артисты из страны-агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и начало Россией войны на Донбассе, своим молчанием "тоже несут ответственность за агрессивные действия России".
Телеведущий предлагает пускать в Украину только тех российских представителей культуры, которые публично выступили против российской агрессии.
Петиция была зарегистрирована 21 сентября и уже набрала 25 172 голоса. Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.