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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Октябрь » 12 » 11:57:44

Зеленского призывают запретить в Украине концерты российских артистов: петиция собрала более 25000 голосов

Сегодня, 11:57:44 486 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленского призывают запретить в Украине концерты российских артистов: петиция собрала более 25000 голосов

 Петиция с требованием полностью запретить концерты российских артистов в Украине до возвращения оккупированного Крыма и восстановления Украиной контроля над Донбассом набрала на сайте президента необходимые для рассмотрения 25 000 голосов. Ее создал телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.
 

"Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Поскольку они являются продолжением войны другими методами – методами заинтересовать украинцев культурой агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионы вынужденных переселенцев", – говорится в тексте петиции.


По убеждению Кондратюка, артисты из страны-агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и начало Россией войны на Донбассе, своим молчанием "тоже несут ответственность за агрессивные действия России".

Телеведущий предлагает пускать в Украину только тех российских представителей культуры, которые публично выступили против российской агрессии.

Петиция была зарегистрирована 21 сентября и уже набрала 25 172 голоса. Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
Тэги: артисты, россия, концерт, петиция, Война
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Комментариев: 5
lucifer
1 Lucifer (lucifer)   • 12:28:59, Сегодня [Материал]

Давно пора. 
Жаль Зе недопетрає навіщо це потрібно робити.  Якщо щось і зробить то криво і лише заради рейтингу.
Gerhadriger
2 Dark (Gerhadriger)   • 12:41:34, Сегодня [Материал]

Давно пора. 
Жаль Педро ще у 2014 недопетрав навіщо це потрібно робити.  Якщо щось і зробив то криво і лише заради рейтингу.
lucifer
3 Lucifer (lucifer)   • 13:43:33, Сегодня [Материал]

2021 рік, досі болить за Педро?) 
ps. здається раніше не було таких петицій, які б зібрали необхідну кількість голосів
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:44:49, Сегодня [Материал]

Нагадаю, що у побуті Педро спілкувався і спілкується переважно російською, а сини Пердро надають перевагу сучасному російському говнорепу і вважають себе "русскімі".
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:40:37, Сегодня [Материал]

Російська естрада це гібридна загроза. А російський мат, який де-факто став рідним майже для кожного сучасного українця (навіть для найсвідоміших патріотів і супер-правих націоналістів) це нормально і нікому не заважає. Подвійні стандари, вони такі...
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