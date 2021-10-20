В селе на Житомирщине открыли современный медицинский центр, которому позавидует даже облцентр. ФОТО

"Могут проводиться "операции одного дня", которые предусматривают проведение несложных хирургических операций в условиях учреждения без пребывания больного в стационаре. А комфортные послеоперационные палаты приспособлены в том числе для маломобильных пациентов. В каждой палате есть возможность подачи кислорода и специальное оборудование - мониторы для контроля сердечного ритма, артериального давления, сатурации у пациента", - добавил Бунечко.