В селе на Житомирщине открыли современный медицинский центр, которому позавидует даже облцентр. ФОТО

В селе Радовель Житомирской области на средства мецената построили медицинский центр. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием, имеет полный штат врачей и собственную операционную.
Об открытии центра на своей странице в соцсети
сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.
"Это полностью меценатский проект. То, что и государство и частный бизнес одинаково смотрят на развитие украинского села, вселяет надежду на его дальнейшее будущее. Спасибо Михаилу Весельскому за значительный вклад в развитие социальной инфраструктуры Радовеля"
, - заявил председатель Житомирской ОГА.
В медицинском центре "Радовель" постоянно будут работать педиатр и семейный врач, консультировать и лечить специалисты узкого профиля - офтальмолог, отоларинголог, гинеколог, стоматолог, хирург, дерматолог и другие.
Новое медучреждение будет предоставлять широкий спектр услуг как взрослым, так и маленьким пациентам. Он оснащен стационарным аппаратом ультразвуковой диагностики, лабораторией, рентгенологическим оборудованием и имеет собственную современную операционную.
"Могут проводиться "операции одного дня", которые предусматривают проведение несложных хирургических операций в условиях учреждения без пребывания больного в стационаре. А комфортные послеоперационные палаты приспособлены в том числе для маломобильных пациентов. В каждой палате есть возможность подачи кислорода и специальное оборудование - мониторы для контроля сердечного ритма, артериального давления, сатурации у пациента", - добавил Бунечко.
Центр полностью доступен для маломобильных людей, оснащен пандусами и лифтом.
Напомним, в 2018 году в Радовеле открыли Биотехнологический лицей
.
Фото: Віталій Бунечко / Facebook