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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 20 » 09:16:55

В селе на Житомирщине открыли современный медицинский центр, которому позавидует даже облцентр. ФОТО

Сегодня, 09:16:55 1363 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе на Житомирщине открыли современный медицинский центр, которому позавидует даже облцентр. ФОТО

 В селе Радовель Житомирской области на средства мецената построили медицинский центр. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием, имеет полный штат врачей и собственную операционную.

Об открытии центра на своей странице в соцсети сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

"Это полностью меценатский проект. То, что и государство и частный бизнес одинаково смотрят на развитие украинского села, вселяет надежду на его дальнейшее будущее. Спасибо Михаилу Весельскому за значительный вклад в развитие социальной инфраструктуры Радовеля", - заявил председатель Житомирской ОГА.



В медицинском центре "Радовель" постоянно будут работать педиатр и семейный врач, консультировать и лечить специалисты узкого профиля - офтальмолог, отоларинголог, гинеколог, стоматолог, хирург, дерматолог и другие.



Новое медучреждение будет предоставлять широкий спектр услуг как взрослым, так и маленьким пациентам. Он оснащен стационарным аппаратом ультразвуковой диагностики, лабораторией, рентгенологическим оборудованием и имеет собственную современную операционную.
 

"Могут проводиться "операции одного дня", которые предусматривают проведение несложных хирургических операций в условиях учреждения без пребывания больного в стационаре. А комфортные послеоперационные палаты приспособлены в том числе для маломобильных пациентов. В каждой палате есть возможность подачи кислорода и специальное оборудование - мониторы для контроля сердечного ритма, артериального давления, сатурации у пациента", - добавил Бунечко.


Центр полностью доступен для маломобильных людей, оснащен пандусами и лифтом.

Напомним, в 2018 году в Радовеле открыли Биотехнологический лицей.

































Фото: Віталій Бунечко / Facebook

Тэги: меценат, медицинский центр, Житомирщина, Радовель
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:00:43, Сегодня [Материал]

конечно позавидует
Кригер, Рудь, Зубко или Бориссоломоныч лучше хатынку в Альпах побудуют....
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