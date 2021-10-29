Житомирские армрестлеры с инвалидностью завоевали на чемпионате Европы 21 медаль

В Литве завершился Чемпионат Европы по армспорту среди лиц с инвалидностью. В состав сборной Украины вошли 10 спортсменов из Житомирской области – это 8 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата (из них три спортсмена-колясочника) и 2 спортсмена с нарушениями зрения.
В первый день чемпионата, 28 октября, спортсмены соревновались в борьбе на левую руку и завоевали 4 золотые награды, 6 – серебряных и 2 бронзовые. На второй день, 29 октября, спортсмены нашей области завоевали еще 2 золотые награды, 6 – серебряных и 1 бронзовую медали, информирует облсовет.
Двухкратным чемпионом Европы стал спортсмен из г. Коростень Александр Палеха.
Чемпионами Европы на левую и серебряными призерами на правую стали бердичевлянин Александр Гусар и спортсмен из с. Троянов Александр Химич.
Житомирянин Дмитрий Луцишин завоевал золото на левую и серебро на правую руку, а спортсмен из Новограда-Волынского Алексей Глуханюк стал чемпионом на левую руку.
Все остальные спортсмены представляли г. Новоград-Волынский и добыли по две серебряные награды – Елена Котюк, Светлана Дроздюк, Татьяна Ранчук, Геннадий Данюк – серебро на левую руку, Богдан Денисевич – бронза на левую и серебро на правую. Александр Пинчук, который имеет звание Заслуженный мастер спорта Украины и уже работает тренером, завоевал две бронзовые награды.