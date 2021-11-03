Ночью на житомирской объездной разбилась Tesla. ФОТО

Ночью 3 ноября на объездной дороге Житомира перевернулся автомобиль Tesla. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Солнечное. Об этом «Журналу Житомира
» сообщила патрульная полиция Житомирской области.
Установлено, что водитель электрокара не учел дорожную обстановку, совершил наезд на дорожный знак и перевернулся.
В результате ДТП никто не травмировался.
На водителя автомобиля Tesla патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Фото: патрульная полиция