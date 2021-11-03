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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 3 » 10:20:08

Ночью на житомирской объездной разбилась Tesla. ФОТО

Сегодня, 10:20:08 1848 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью на житомирской объездной разбилась Tesla. ФОТО

 Ночью 3 ноября на объездной дороге Житомира перевернулся автомобиль Tesla. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Солнечное. Об этом «Журналу Житомира» сообщила патрульная полиция Житомирской области.

Установлено, что водитель электрокара не учел дорожную обстановку, совершил наезд на дорожный знак и перевернулся.

В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя автомобиля Tesla патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, Tesla, дтп
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