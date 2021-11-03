Житомирянин за день украл телефон и велосипед: позарез были нужны деньги

В Житомире полиция задержала мужчину, который за день украл велосипед и обманул знакомую, забрав ее телефон. Ему может грозить наказание от штрафа до ограничения свободы на 5 лет. Об этом "ЖЖ
" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.
"25 октября в Житомирское районное управление обратились двое местных жителей с сообщениями о неправомерных действиях. В одном случае 28-летняя житомирянка рассказала, что знакомый обманом забрал ее телефон. В другом - 66-летний горожанин сообщил о краже велосипеда неподалеку от одного из магазинов города"
, – сообщила полиция.
Правоохранители установили, что к этим действиям может быть причастен один и тот же мужчина, 27-летний житель пригорода.
"Он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных правонарушений и суд избрал для него наказание, не связанное с лишением свободы"
, – информирует ГУНП.
Предварительно установлено, что мобильный телефон знакомой он сразу же продал. Когда потратил вырученные за него средства – украл чужой велосипед.
После краж мужчина не появлялся по месту жительства и избегал общения с полицейскими. 1 ноября оперативники во время профилактической отработки установили его местонахождение в Житомире и доставили к следователю.