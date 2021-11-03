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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 3 » 11:17:03

Житомирянин за день украл телефон и велосипед: позарез были нужны деньги

Сегодня, 11:17:03 628 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин за день украл телефон и велосипед: позарез были нужны деньги

 В Житомире полиция задержала мужчину, который за день украл велосипед и обманул знакомую, забрав ее телефон. Ему может грозить наказание от штрафа до ограничения свободы на 5 лет. Об этом "ЖЖ" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.

"25 октября в Житомирское районное управление обратились двое местных жителей с сообщениями о неправомерных действиях. В одном случае 28-летняя житомирянка рассказала, что знакомый обманом забрал ее телефон. В другом - 66-летний горожанин сообщил о краже велосипеда неподалеку от одного из магазинов города" , – сообщила полиция.

Правоохранители установили, что к этим действиям может быть причастен один и тот же мужчина, 27-летний житель пригорода.

"Он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных правонарушений и суд избрал для него наказание, не связанное с лишением свободы", – информирует ГУНП.

Предварительно установлено, что мобильный телефон знакомой он сразу же продал. Когда потратил вырученные за него средства – украл чужой велосипед.

После краж мужчина не появлялся по месту жительства и избегал общения с полицейскими. 1 ноября оперативники во время профилактической отработки установили его местонахождение в Житомире и доставили к следователю.
Тэги: кража, полиция, Житомир
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