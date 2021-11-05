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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 5 » 15:16:32

В Житомире водитель троллейбуса устроил двойное ДТП. ФОТО

Вчера, 15:16:32 1359 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель троллейбуса устроил двойное ДТП. ФОТО

 В Житомире на проспекте Независимости произошло двойное дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и легковушек. Об этом "Журналу Житомира" сообщила патрульная полиция.

"Около 10 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на проспекте Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших при участии автомобиля Honda, Renault и троллейбуса", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция

Как установили патрульные, водитель троллейбуса совершил столкновение с автомобилем Honda, а тот в свою очередь врезался в легковушку Renault.

В результате ДТП никто не травмировался. На водителя троллейбуса патрульные полицейские оформили протокол.

Иллюстративное фото / transportnikzt
Тэги: троллейбус, Житомир, дтп
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:08:51, Вчера [Материал]

с одной стороны водил рогатых жалко - раздолбанные дороги, офигевшие велоси-педики, погонщики автошек, купившие права за сало

с другой - их же не цепями приковали
В Москве или Гданьске нормальные дороги, культурные водители, хорошая зарплата. Чего тут сидать?
Oxy
2 Оксана (Oxy)   • 20:07:26, Вчера [Материал]

Возможно, в том, что ни в Москве, ни в Гданьске нет троллейбусного транспорта?
Впрочем, суть совета ясна.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:15:05, Вчера [Материал]

ага
но с автобусными правами переучивацца месяц, а с рогатой корочкой - три дня. И вперёд на електробусы....
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