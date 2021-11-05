В Житомире водитель троллейбуса устроил двойное ДТП. ФОТО

В Житомире на проспекте Независимости произошло двойное дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и легковушек. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила патрульная полиция.
"Около 10 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на проспекте Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших при участии автомобиля Honda, Renault и троллейбуса"
, - говорится в сообщении.
Фото: патрульная полиция
Как установили патрульные, водитель троллейбуса совершил столкновение с автомобилем Honda, а тот в свою очередь врезался в легковушку Renault.
В результате ДТП никто не травмировался. На водителя троллейбуса патрульные полицейские оформили протокол.
Иллюстративное фото / transportnikzt